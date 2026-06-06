Объект Минобороны России загорелся в Ленобласти при атаке БПЛА

В Ленинградской области объявили отбой воздушной опасности. За ночь над регионом сбили 141 БПЛА. О пострадавших не сообщалось, но на земле есть разрушения, рассказал губернатор Александр Дрозденко.

«Отмечаем падение обломков в ряде районов Ленинградской области, — сообщил чиновник. — Разрушения незначительные — посечение осколками фасадов домов и стекол».

При этом на объекте Минобороны России в Ломоносовском районе возник пожар, уточнил господин Дрозденко. Создан оперштаб «для контроля и управления ситуацией».

«Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием. — добавил губернатор, — Эта мера временная, надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома».