Роспотребнадзор: пляжи Анапы безопасны и готовы к туристическому сезону

Пляжи Анапы безопасны и готовы к туристическому сезону, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, масштабные работы по очистке охватили 151 объект в Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Заключения выданы тем, кто уже полностью выполнил все необходимые мероприятия для возобновления работы пляжных территорий. Поэтому там, где сегодня есть санэпидзаключение, отдыхать абсолютно безопасно»,— сказала госпожа Попова в разговоре с «РИА Новости» на полях ПМЭФ. В ликвидации последствий и очищении пляжных зон принимали участие в том числе ученые Роспотребнадзора и академики РАН, добавила она.

1 июня в Анапе впервые с конца 2024 года была открыта часть песчаных пляжей общей протяженностью 4,5 км. 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего в акваторию вылилось около 2,4 тыс. т нефтепродуктов.