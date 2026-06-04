Ювелиры приглушают блеск

Из-за роста себестоимости украшений и снижения спроса на них ювелирный ритейл все больше стремится развивать непрофильные категории. Так, Sokolov задумался о выпуске БАДов и товаров для дома. У ритейлера в ассортименте уже есть косметика и аксессуары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ювелирный ритейлер Sokolov задумался о выходе на рынок биологически активных добавок (БАД), а также о расширении категорий бижутерии и товаров для дома. Об этом СЕО компании Николай Поляков рассказал на конференции “Ъ”, организованной в рамках Петербургского международного экономического форума.

Повышенный интерес ювелирного ритейлера к непрофильным категориям связан со снижением темпов продаж украшений и ростом себестоимости их производства, говорит господин Поляков. По данным аналитиков, розничные продажи ювелирных изделий в натуральном выражении в январе—марте 2026 года сократились на 5–10% год к году (см. “Ъ” от 1 июня). Причиной кризиса на рынке в Sokolov считают сокращение потребительских расходов. Украшения — это первое, от чего покупатели отказываются при переходе на сберегательную модель, констатирует Николай Поляков.

При этом ювелирные металлы, по оценке эксперта, за последние два-три года подорожали примерно втрое. Цены на продукцию, соответственно, как признает топ-менеджер Sokolov, «тоже нехило выросли».

По словам Николая Полякова, компания в целом хотела бы развиваться в формате «лайфстайл-бренда», не ограничиваясь только смежными категориями. Sokolov начал развивать непрофильный ассортимент в 2023 году. Тогда ритейлер стал продавать косметику под собственным брендом, а также аксессуары — сумки, кошельки, картхолдеры (см. “Ъ” от 15 марта 2023 года). В рамках косметической линейки Sokolov Beauty ритейлер выпустил и некоторые позиции товаров для дома — например, ароматические свечи. Кроме того, у Sokolov в продаже есть небольшой ассортимент посуды — коллекционные столовые приборы, кружки и фужеры.

Продажей непрофильных товаров в последние годы занялись и другие ювелирные ритейлеры. Например, «585*Золотой» предлагает оптику, шелковые платки и фарфор. У Sunlight тоже есть часы, очки и сумки, но это товары не под собственными брендами, а под зарубежными люкс- и премиум-марками, например, Guess, Michael Kors, Burberry.

Выходить в новые ниши стремятся не только ювелиры, но и фешен-ритейлеры. Так, например, Melon Fashion Group (Zarina, Sela, Befree, Love Republic и Idol) недавно запустила формат Sela Home с кафе, а также коллекцию косметики в Befree. Gloria Jeans зарегистрировала товарные знаки home by Gloria jeans, Gloria Living и Gloria Glow — для товаров для дома и косметики, сообщало отраслевое издание Shopper’s.

Виктория Колганова