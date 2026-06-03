ПМЭФ-2026. День первый. Главное
В Санкт-Петербурге начал работу 29-й международный экономический форум. Главная тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более 100 стран, а страной-гостем станет Саудовская Аравия. О главных событиях, заявлениях и сделках первого дня — в подборке «Ъ».
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Презентации
- Aurus показал обновленные модели Senat и Senat Long, а также версию кабриолет. Модель Senat Long впервые демонстрируется широкой публике.
- Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова совместно с группой компаний «Моторика» впервые продемонстрировал экспериментальный образец имплантата, предназначенного для компенсации утраченного зрения у пациентов с дисфункцией сетчатки.
- Завод по производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения открылся на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в рамках ПМЭФ.
- РЖД представили четыре варианта дизайна интерьера будущего пассажирского вагона СВ увеличенного габарита Т.
- Беспилотник «Аргус» представили на стенде ПСБ. Он способен подниматься на высоту до 25 км и находиться в полете до 40 суток, используя солнечную энергию.
- На стенде Москва гостям ПМЭФ дарят брендированные резиновые тапки, также можно приобрести брелоки в виде бутербродов с красной и черной икрой.
- Москва также представила интерактивный макет «Лужников», электродепо «Новорижское» будущей Рублево-Архангельской линии, а также инсталляцию «Умный прием» от Департамента здравоохранения столицы.
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Стратосферный БПЛА «Аргус»
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Стенд компании Crocs на ПМЭФ
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Интерактивный макет стадиона «Лужники» на стенде Москвы на ПМЭФ
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Сделки
- «АвтоВАЗ» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого подписали соглашение о развитии отечественного автопрома, сообщает пресс-служба правительства.
- ВТБ и ГК «Садовое кольцо» подписали соглашение о сотрудничестве в части развития жилищной инфраструктуры Мариуполя ДНР. Банк открыл застройщику кредитную линию на сумму более 12 млрд руб. до 2029 года.
- Ведущий производитель сырого молока в РФ ГК «ЭкоНива» подписала с властями Хабаровской области соглашение о намерениях построить в регионе животноводческие комплексы.
- Петербургская ГК «Трест» (ранее — «Строительный трест») планирует вложить 15 млрд руб. в создание курортного комплекса в деревне Орехово Приозерского района Ленинградской области.
- «АйСи Групп» и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства первого центра обработки данных (ЦОД) на территории Донецкой Народной Республики стоимостью 20 млрд руб., сообщили в пресс-службе «АйСи Групп».
- «СИ Групп» вложит 6,8 млрд руб. в строительство макаронной фабрики в Орске, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
- ООО «Темерницкий скоростной диаметр» (100% владеет АО «Донаэродорстрой») вложит 40 млрд руб. в модернизацию транспортной инфраструктуры Ростовской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.
- Компания РВБ и правительство Ленинградской области договорились о сотрудничестве в сфере развития складской инфраструктуры на территории региона, сообщила основательница компании Татьяна Ким.
Заявления
- Около 20 российских компаний готовы провести IPO, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, они уже включены в список на размещение акций.
- В России может появиться система государственных программ, направленных на профилактику и лечение лудомании. Соответствующий законопроект разработан депутатами Госдумы и в настоящее время проходит межведомственное согласование, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
- Использование ИИ позволяет увеличить производительность медиабизнеса в 10 раз, а для новых проектов, изначально построенных на ИИ, — до 40 раз, заявил управляющий директор АО «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников.
- Американский бизнес в США пока не видит ослабления санкционного давления на Россию, несмотря на желание президента Трампа улучшить отношения с Москвой, сообщил на форуме глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.
- Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) насчитывает 19 млн человек, это порядка трети всех занятых в стране, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
- Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в российском производстве в 2025 году выросла на 35%, рассказал замглавы Минпромторга России Алексей Матушанский.
- Минэкономики России обсуждает с предпринимателями порог освобождения от НДС для малого и среднего бизнеса, рассказала госпожа Илюшникова.
- Сбербанк проработал вопрос открытия штаб-квартиры в Нью-Дели, заявил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.
- ВТБ не исключает проведения SPO раньше осени, все зависит от спроса, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. В рамках размещения банк рассчитывает привлечь 300-400 млрд руб., добавил он.
- ВТБ может закрыть сделку с объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) в августе, нет препятствий для размещения допэмиссии под нее до 1 сентября, сообщил господин Пьянов.
- Глава ВТБ Андрей Костин предложил обсудить введение регуляторных послаблений для банков по кредитам на обеспечение безопасности предприятий.
- Господин Костин сообщил, что РВБ не входит в число претендентов на покупку «Росгосстраха».
- ВТБ продаст «Галс-Девелопмент» в ближайшее время, это освободит капитал на 112 млрд руб., сообщил господин Костин.
- ВТБ планирует провести перестановки в руководстве банка, рассказал глава кредитной организации.
- ВТБ планирует получить лицензии Банка России, чтобы предоставлять услуги по операциям с криптовалютами розничным и корпоративным клиентам, сказал член правления банка Виталий Сергейчук.
- АвтоВАЗ планирует начать продажи нового кроссовера Lada Azimut в четвертом квартале 2026 года. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов.
- Начало взимания технологического сбора с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронных устройств планируется перенести на 1 декабря с 1 сентября 2026 года, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.
- Москва не обсуждает с Вашингтоном новые раунды консультаций по раздражителям на текущий момент, они в любом случае состоятся, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
- Россия продолжит помогать жителям Кубы, сообщил господин Рябков.
- РФ решительно осуждает удар ВСУ по Санкт-Петербургу в день открытия ПМЭФ, заявил господин Рябков. По его словам, к атаке причастны спонсоры властей Украины.
- Россия «при наихудших сценариях» может применить ядерные средства в ответ на покушение на территориальную целостность страны, заявил господин Рябков. Он призвал страны относиться к этому предупреждению «максимально серьезно».
- Цены на углеводороды пока не настолько высоки, чтобы разрушать спрос и подталкивать страны «к каким-то решительным шагам» в сторону альтернативных источников энергии, заявил начальник департамента по стратегии, инновациям и устойчивому развитию компании «Газпром нефть» Денис Демин.
- Россия в 2025 году обеспечила Бразилию почти 26% всех импортированных страной удобрений и 45% всего импортированного ей дизтоплива, сказал корпоративный директор Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций Антониу Песару.
- Компания Wildberries запустит в России сеть отелей под собственным брендом — для начала до 100 объектов, а Ленинградская область станет одной из ключевых точек этого проекта, сообщила основательница компании Татьяна Ким.
- Российские акции не кажутся дешевыми из-за того, что в них сохраняются геополитические риски, сообщил глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов.
- В России около 80% МСП не будут инвестировать в развитие в 2026 году, сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин.