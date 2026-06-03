ПМЭФ-2026. День первый. Главное

В Санкт-Петербурге начал работу 29-й международный экономический форум. Главная тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более 100 стран, а страной-гостем станет Саудовская Аравия. О главных событиях, заявлениях и сделках первого дня — в подборке «Ъ».

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Презентации Aurus показал обновленные модели Senat и Senat Long, а также версию кабриолет. Модель Senat Long впервые демонстрируется широкой публике.

показал обновленные модели Senat и Senat Long, а также версию кабриолет. Модель Senat Long впервые демонстрируется широкой публике. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Aurus Senat Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Aurus Senat Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова совместно с группой компаний «Моторика» впервые продемонстрировал экспериментальный образец имплантата, предназначенного для компенсации утраченного зрения у пациентов с дисфункцией сетчатки.

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Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Стенд компании Crocs на ПМЭФ

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Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Интерактивный макет стадиона «Лужники» на стенде Москвы на ПМЭФ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

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Заявления Около 20 российских компаний готовы провести IPO, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, они уже включены в список на размещение акций.

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Использование ИИ позволяет увеличить производительность медиабизнеса в 10 раз, а для новых проектов, изначально построенных на ИИ, — до 40 раз, заявил управляющий директор АО «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников.

Американский бизнес в США пока не видит ослабления санкционного давления на Россию, несмотря на желание президента Трампа улучшить отношения с Москвой, сообщил на форуме глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) насчитывает 19 млн человек, это порядка трети всех занятых в стране, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в российском производстве в 2025 году выросла на 35%, рассказал замглавы Минпромторга России Алексей Матушанский.

Минэкономики России обсуждает с предпринимателями порог освобождения от НДС для малого и среднего бизнеса, рассказала госпожа Илюшникова.

Сбербанк проработал вопрос открытия штаб-квартиры в Нью-Дели, заявил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

ВТБ не исключает проведения SPO раньше осени, все зависит от спроса, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. В рамках размещения банк рассчитывает привлечь 300-400 млрд руб., добавил он.

В рамках размещения банк рассчитывает привлечь 300-400 млрд руб., добавил он. ВТБ может закрыть сделку с объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) в августе, нет препятствий для размещения допэмиссии под нее до 1 сентября, сообщил господин Пьянов.

Глава ВТБ Андрей Костин предложил обсудить введение регуляторных послаблений для банков по кредитам на обеспечение безопасности предприятий.

предложил обсудить введение регуляторных послаблений для банков по кредитам на обеспечение безопасности предприятий. Господин Костин сообщил, что РВБ не входит в число претендентов на покупку «Росгосстраха».

сообщил, что РВБ не входит в число претендентов на покупку «Росгосстраха». ВТБ продаст «Галс-Девелопмент» в ближайшее время, это освободит капитал на 112 млрд руб., сообщил господин Костин.

ВТБ планирует провести перестановки в руководстве банка, рассказал глава кредитной организации.

ВТБ планирует получить лицензии Банка России, чтобы предоставлять услуги по операциям с криптовалютами розничным и корпоративным клиентам, сказал член правления банка Виталий Сергейчук.

АвтоВАЗ планирует начать продажи нового кроссовера Lada Azimut в четвертом квартале 2026 года. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов.

Начало взимания технологического сбора с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронных устройств планируется перенести на 1 декабря с 1 сентября 2026 года, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Москва не обсуждает с Вашингтоном новые раунды консультаций по раздражителям на текущий момент, они в любом случае состоятся, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия продолжит помогать жителям Кубы, сообщил господин Рябков.

РФ решительно осуждает удар ВСУ по Санкт-Петербургу в день открытия ПМЭФ, заявил господин Рябков. По его словам, к атаке причастны спонсоры властей Украины.

По его словам, к атаке причастны спонсоры властей Украины. Россия «при наихудших сценариях» может применить ядерные средства в ответ на покушение на территориальную целостность страны, заявил господин Рябков. Он призвал страны относиться к этому предупреждению «максимально серьезно».

Он призвал страны относиться к этому предупреждению «максимально серьезно». Цены на углеводороды пока не настолько высоки, чтобы разрушать спрос и подталкивать страны «к каким-то решительным шагам» в сторону альтернативных источников энергии, заявил начальник департамента по стратегии, инновациям и устойчивому развитию компании «Газпром нефть» Денис Демин.

Россия в 2025 году обеспечила Бразилию почти 26% всех импортированных страной удобрений и 45% всего импортированного ей дизтоплива, сказал корпоративный директор Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций Антониу Песару.

Компания Wildberries запустит в России сеть отелей под собственным брендом — для начала до 100 объектов, а Ленинградская область станет одной из ключевых точек этого проекта, сообщила основательница компании Татьяна Ким.

Российские акции не кажутся дешевыми из-за того, что в них сохраняются геополитические риски, сообщил глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов .

. В России около 80% МСП не будут инвестировать в развитие в 2026 году, сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Мария Ежовкина; Эрдни Кагалтынов