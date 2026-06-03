Главные новости за 3 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об атаке беспилотного летательного аппарата на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва—Симферополь. Восемь человек погибли.

Объем жилищного строительства в Краснодарском крае к началу июня 2026 года достиг 7,9 млн кв. м, увеличившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Симферопольском районе Крыма планируют создать новый городской округ «Акрополис» за 64 млрд руб. Соответствующий меморандум в рамках ПМЭФ подписали власти региона и группа компаний «Монолит».

В создание многоуровневого ресторана в Сочи вложат 1 млрд руб. Завершить проект планируется в первом квартале 2029 года.

В Крыму сохраняются перебои с отпуском автомобильного топлива: более 30 автозаправочных станций не осуществляют продажу дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные карты наличия топлива сети АТАН.

Почти половина жителей Краснодарского края еще не использовала ни одного дня ежегодного отпуска в 2026 году. 32% респондентов заявили, что уже воспользовались частью отпускных дней, тогда как полностью исчерпали отпуск только 6% участников опроса.

На ПМЭФ-2026 подписано соглашение о строительстве всесезонного курорта и винодельни в Северском районе Краснодарского края, объем инвестиций превысит 4 млрд руб.

На Петербургском международном экономическом форуме подписаны соглашения о вложении в логистическую сферу Краснодара инвестиций на сумму более 9 млрд руб. Инвестор планирует создать в городе три проекта. Объекты разместятся в Краснодаре, хуторе Ленина и станице Елизаветинской.

В ресторане «Кубань», работающем на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), гостям предлагают не только блюда региональной кухни, но и инвестиционные проекты. Самой дорогостоящей позицией в меню стало «Строительство завода по производству глютена из пшеницы» стоимостью 30 млрд руб.

Туристический поток в Анапу по итогам 2026 года оценивается от 3,8 до 4 млн человек. В 2025 году этот показатель составил 3 млн туристов, в 2024 году — 5,5 млн.