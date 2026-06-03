За год объем строящегося жилья на Кубани вырос на 5%

Объем жилищного строительства в Краснодарском крае к началу июня 2026 года достиг 7,9 млн кв. м, увеличившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит институт жилищного развития «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Краснодарский край вошел в число регионов — лидеров по объему строящегося жилья. По данным исследования, положительная динамика зафиксирована в шести из десяти субъектов РФ, занимающих ведущие позиции по этому показателю.

Наиболее существенный рост отмечен в Ленинградской области, где объем текущего строительства увеличился на 17% и составил 4,9 млн кв. м. В Ростовской области показатель вырос на 7%, в Новосибирской области — на 5%.

В целом по группе регионов — лидеров объем строящегося жилья за год сократился на 2%. Наибольшее снижение зафиксировано в Тюменской области, где показатель уменьшился на 16%, до 3,57 млн кв. м. В Москве и Санкт-Петербурге объем строительства снизился на 9%, составив 15,9 млн и 5,1 млн кв. м соответственно.

Вячеслав Рыжков