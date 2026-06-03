Под Симферополем построят городской округ за 64 млрд рублей

В Симферопольском районе Крыма планируют создать новый городской округ «Акрополис», рассчитанный на 36 тыс. жителей. Соответствующий меморандум в рамках ПМЭФ подписали власти региона и группа компаний «Монолит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проект разместится на территории Трудовского сельского поселения и займет более 217 га. Объем инвестиций составит не менее 64 млрд руб. Здесь планируется построить свыше 1 млн кв. м жилья, а также создать парковки на 30 тыс. машино-мест, детские сады более чем на 1 тыс. мест и школы вместимостью свыше 4 тыс. учащихся.

Кроме того, инвестор продолжит развитие городского округа «Просторы» в Симферопольском районе. В этот проект предполагается вложить более 13 млрд руб. в течение ближайших десяти лет.

В рамках развития территории площадью около 12,5 га предусмотрено строительство трех школ, семи детских садов, городской поликлиники, ледового дворца, а также зданий суда и прокуратуры. Три детских сада уже введены в эксплуатацию.

Отдельное внимание будет уделено транспортной инфраструктуре. Проект предусматривает строительство новой развязки и эстакады, организацию выезда на трассу Таврида и создание подъездных дорог.

Проекты реализует ГК «Монолит». Компания специализируется на строительстве жилой, коммерческой, социальной и рекреационной недвижимости.

«Ъ-Кубань» писал, что в Коктебеле намерены возвести мультиформатный рекреационный комплекс с объемом вложений около 10 млрд руб. Соответствующие меморандумы были подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает минэкономразвития Республики Крым. Параллельно ряд крупных девелоперских проектов планируется реализовать в Симферопольском районе.

Анна Гречко