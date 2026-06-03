Более 4 млрд рублей вложат в развитие санаторно-курортной сферы в Северском районе

На ПМЭФ-2026 подписано соглашение о строительстве всесезонного курорта и винодельни в Северском районе Краснодарского края, объем инвестиций превысит 4 млрд руб. Документ подписали вице-губернатор региона Александр Руппель, глава муниципалитета Алексей Чеверев и вице-президент ГК «Точно» по развитию стратегических партнерств Евгений Фельд. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Проект предполагает строительство в станице Азовской всесезонного курорта площадью 208 га. На территории появятся гостинично-термальный комплекс, винодельня и сидрерия. Инвестор возведет пятизвездочный отель, частный коттеджный поселок на 174 виллы и акватермальный комплекс площадью 5 тыс. кв. м. Оздоровительный спа-центр будет включать бассейны-чаши под открытым небом и 15 видов бань и саун. Также запланированы теннисный и падл-корты, рестораны, амфитеатр для концертов и кинопоказов, вертолетная площадка.

Срок реализации — шесть лет, будет создано порядка 330 рабочих мест. Особое внимание уделят сохранению природы: на курорте обустроят 70 га общедоступных зеленых пространств. Вдоль центрального шоссе появится аллея, на которой высадят более 4 тыс. растений. Виноградники и яблоневые сады займут 27 га.

На территории собственной винодельни «Широта 45» планируется выпускать порядка 60 тыс. бутылок в год, включая игристые, белые и красные вина.

«Развитие инфраструктуры и открытие новых средств размещения в Северском районе позволит существенно увеличить турпоток в муниципалитет и диверсифицировать предложение на курортах Краснодарского края. Проект также направлен на развитие энотуризма. За десять лет число виноделен, которые принимают гостей, выросло в 6 раз: сейчас у нас 35 объектов, ежегодно их посещают больше миллиона человек. Создание новой точки притяжения укрепит позиции муниципалитета на эногастрономической карте Краснодарского края»,— заявил вице-губернатор Александр Руппель.

Алина Зорина