Более 30 АЗС Крыма не отпускают дизель

В Крыму сохраняются перебои с отпуском автомобильного топлива: более 30 автозаправочных станций не осуществляют продажу дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные карты наличия топлива сети АТАН, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По состоянию на 12:00 3 июня бензин марки АИ-92 отсутствовал как минимум на 20 АЗС полуострова, в том числе в Севастополе, Симферополе, Белогорске, Евпатории и Ялте.

Ситуация с бензином АИ-95 остается относительно стабильнее: временные ограничения зафиксированы примерно на десяти заправках, расположенных в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, а также на участке трассы между Алуштой и Ялтой.

Наиболее заметное ухудшение отмечается по дизельному топливу — его отсутствие фиксируется более чем на 30 АЗС в Севастополе, Симферополе, Ялте, Алуште и ряде других населенных пунктов практически по всему полуострову.

Ограничения на отпуск топлива действуют в Крыму с конца мая. В соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова с 31 мая действует лимит — не более 20 литров бензина АИ-92 в одни руки, при этом заправка топлива в канистры запрещена. АИ-95 в приоритетном порядке направляется для нужд коммунальных и социальных служб. В Севастополе с конца мая также введена продажа топлива по талонам. Региональные власти объясняют ситуацию логистическими сложностями и заявляют, что вопросы снабжения находятся на контроле федеральных ведомств.

Вячеслав Рыжков