В строительство многоуровневого ресторана в Сочи вложат 1 млрд рублей

В создание многоуровневого ресторана в Сочи вложат 1 млрд руб. Завершить проект планируется в первом квартале 2029 года, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Соответствующее соглашение подписали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, глава Сочи Андрей Прошунин и представитель компании-инвестора «Теона». Строительство нового ресторана намечено на площади 4,7 тыс. кв. м. Реализация проекта позволит создать 59 новых рабочих мест.

Господин Руппель подчеркнул, что Краснодарский край считается одним из главных туристических направлений России и развитая сеть общественного питания играет в этом важную роль. По его словам, более 10,4 тыс. заведений от небольших кафе до ресторанов высокой кухни формируют гастрономическую карту региона. За последние пять лет оборот общественного питания в Краснодарском крае увеличился в 2,3 раза и по итогам прошлого года составил 173,7 млрд руб.

Глава курорта Андрей Прошунин добавил, что новый проект соответствует стратегическим планам по повышению туристической привлекательности Сочи и созданию комфортной среды для жителей и гостей города.

Как отметил глава краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный, сеть предприятий общественного питания в крае растет: в 2025 году в регионе появилось 30 новых заведений общей площадью 18,4 тыс. кв. м.

В Сочи к сезону 2026 года открываются четыре новых объекта общественного питания: флагманский ресторан Frank by Баста, два проекта «Сорренто» и «Южанин» от Novikov Group, а также ресторан сети «Додо пицца» в Морском порту. Кроме этого, продолжается развитие фудкортов в парке «Ривьера».

Как сообщал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае оборот организаций общественного питания всех видов деятельности за первые два месяца 2026 года составил 28,5 млрд руб. Индекс физического объема к январю—февралю 2025 года — 104,7%.

Анна Гречко