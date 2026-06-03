Число погибших в результате удара ВСУ по автобусу «Москва—Симферополь» выросло до 8

Число погибших в результате атаки беспилотника на рейсовый автобус «Москва—Симферополь» в Енакиево увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава ДНР Денис Пушилин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, один из пассажиров, получивших тяжелые ранения, скончался в больнице. В настоящее время известно о восьми погибших и десяти пострадавших.

Автобус, следовавший по маршруту Москва—Симферополь, утром 3 июня заехал в Енакиево для посадки пассажиров. В этот момент транспортное средство подверглось атаке беспилотного летательного аппарата.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. По данным ТАСС, удар пришелся в заднюю часть автобуса, где находилось наибольшее количество пассажиров. В результате атаки также повреждения получили расположенные рядом жилые дома и здание магазина.

Вячеслав Рыжков