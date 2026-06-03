Турпоток в Анапу в 2026 году может достигнуть 4 млн человек

Туристический поток в Анапу по итогам 2026 года оценивается от 3,8 до 4 млн человек. Об этом сообщил директор «Авалин» (входит в ГК AVA) Владислав Маторкин на полях ПМЭФ-2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По словам Владислава Маторкина, в 2025 году этот показатель составил 3 млн туристов, в 2024 году — 5,5 млн.

Кроме того, на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития технологий искусственного интеллекта между Юго-Западным банком Сбербанка, министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и компанией «Авалин». Документ подписали председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, министр Василий Воробьев и директор «Авалин» Владислав Маторкин.

Как отметил Анатолий Песенников, ожидается, что новые решения будут способствовать росту туристического потока, безналичных платежей и влиять на цифровую экономику южного макрорегиона. В рамках проекта планируется создание цифрового двойника объектов винного и агротуризма на интерактивной платформе, которая объединит винодельни, туристические объекты, гостиницы, рестораны, фермерские хозяйства и маршруты в единую цифровую среду. Пользователи смогут онлайн строить маршруты, бронировать посещения виноделен и экскурсий, а также планировать бюджет. Флагманом проекта станет цифровой двойник «Абрау-Дюрсо».

Министр курортов Краснодарского края Василий Воробьев отметил перспективы роста промышленного туризма, который дает импульс развитию АПК, туризму, торговле и экономике региона.

«На ПМЭФ на стенде Кубани в этом году мы показываем концепт винного маршрута по краю, разработанный в партнерстве с "Авалин". А в будущем готовимся пилотировать туристический портал, где с цифровым AI-помощником можно будет подобрать тур: от маршрута одного дня до полноценного летнего семейного отдыха»,— сообщил Василий Воробьев.

Технология визуализации объектов применяется в девелопменте более четырех лет. Отмечено, что использование 3D-двойников увеличивает посещаемость объектов более чем на 30%. Как считают участники проекта, разработки позволят повысить узнаваемость локальных производителей, спрогнозировать точки роста агротуризма, создать дополнительные рабочие места и улучшить сервис для туристов.

Алина Зорина