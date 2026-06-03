Почти половина работающих жителей Кубани в 2026 году ни разу не были в отпуске

Почти половина жителей Краснодарского края еще не использовала ни одного дня ежегодного отпуска в 2026 году. Согласно исследованию сервиса hh.ru и платформы онлайн-бронирования «Островок», об этом сообщили 46% опрошенных. Еще 32% респондентов заявили, что уже воспользовались частью отпускных дней, тогда как полностью исчерпали отпуск только 6% участников опроса. Еще 16% отметили, что не уходили в официальный отпуск из-за отсутствия трудоустройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Среди регионов юга России наибольшая доля работников, полностью использовавших отпуск, зафиксирована в Волгоградской области — 7%. При этом более половины жителей региона (54%) сообщили, что в текущем году еще не отдыхали. В Краснодарском крае и Ростовской области наиболее распространенной остается практика распределения отпускных дней в течение года: частично отпуск уже использовали 46 и 48% респондентов соответственно.

Исследование также показало различия в зависимости от профессиональной сферы. Так, чаще других уже успели полностью отгулять отпуск работники сельского хозяйства — 16%. В то же время среди представителей сферы искусства, развлечений и медиа 65% пока не использовали ни одного отпускного дня.

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, жители Краснодарского края традиционно предпочитают отдыхать летом. Наиболее популярным месяцем для отпуска остается август, который выбрали 43% опрошенных, за ним следуют сентябрь (42%), июль (39%) и июнь (29%). Кроме того, востребованным остается май — его для отдыха рассматривают 18% респондентов. Наименее популярными месяцами стали январь и март, которые назвали лишь по 6% участников исследования. Как отмечают аналитики, на выбор времени отпуска влияют не только погодные условия, но и размер отпускных выплат, зависящий от количества рабочих дней в месяце.

Существенную роль играет и профессиональная специфика. Представители сферы образования и науки чаще других планируют отдых на летние месяцы, тогда как сотрудники аграрного сектора нередко выбирают для отпуска ноябрь и январь.

Управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова отметила, что в течение года россияне чаще совершают короткие поездки в выходные и праздничные дни, однако именно лето остается основным сезоном для продолжительного отдыха. По данным сервиса, почти половина всех поездок продолжительностью более недели приходится на июнь, июль и август.

Вячеслав Рыжков