В меню ресторана «Кубань» на ПМЭФ появился инвестпроект за 30 млрд рублей

В ресторане «Кубань», работающем на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), гостям предлагают не только блюда региональной кухни, но и инвестиционные проекты. Самой дорогостоящей позицией в меню стало «Строительство завода по производству глютена из пшеницы» стоимостью 30 млрд руб., пишет «Ъ —Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Среди инвестлотов также представлен «сет на двоих — реализация механизма ГЧП». Указанная позиция в меню обозначена как «бесценная».

Традиционная часть блюд включает кубанский борщ со сметаной и салом за 1,35 тыс. руб., уху из адлерской форели за 1,9 тыс. руб. и томленые ребра бычка за 3,8 тыс. руб. Гостям также предлагают местные сыры и вина. Стоимость отдельных винных позиций достигает 17 тыс. руб.

Ресторан «Кубань» традиционно работает на площадке ПМЭФ как презентационная зона Краснодарского края, где регион демонстрирует свои гастрономические бренды и ключевые инвестиционные проекты.