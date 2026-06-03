Более 9 млрд рублей вложат в логистическую сферу Краснодара

На Петербургском международном экономическом форуме подписаны соглашения о вложении в логистическую сферу Краснодара инвестиций на сумму более 9 млрд руб. Соглашения с инвестором ГК «ИНСИТИ» подписали вице-губернатор Александр Руппель и глава Краснодара Евгений Наумов в рамках Петербургского международного экономического форума. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в обсуждении развития отрасли принял участие руководитель регионального департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Инвестор планирует создать в городе три проекта. Объекты разместятся в Краснодаре, хуторе Ленина и станице Елизаветинской.

По словам Александра Руппеля, стратегия развития Краснодарского края до 2030 года предполагает формирование экспортно-импортного хаба, включающего сеть морских портов, аэропортов и промышленно-логистических центров. В настоящее время на Кубани функционируют около 30 распределительных центров, обслуживающих тысячи магазинов региона. Темпы строительства складской недвижимости не снижаются: в данной сфере реализуется 12 проектов с общим объемом вложений порядка 24,5 млрд руб. Новые мощности в Краснодаре, как ожидается, позволят улучшить цепочки поставок, поддержать местных производителей и повысить конкурентоспособность кубанской продукции на общероссийском рынке.

В рамках одного из соглашений ГК «ИНСИТИ» намерена возвести складской комплекс на улице Уральской на участке площадью 3,9 га. Общий объем инвестиций в строительство составит 969,4 млн руб. Проект предусматривает создание 100 новых рабочих мест. Завершить строительство комплекса планируют в конце 2027 года.

Другой проект нацелен на создание логопарка в хуторе Ленина на участке 21,3 га. Объем инвестиций — 7,3 млрд руб. Завершить возведение объекта намерены в четвертом квартале 2028 года. В процессе строительства и последующей эксплуатации будет создано 728 новых рабочих мест.

Третье подписанное соглашение касается создания комплекса бытового обслуживания в станице Елизаветинской. В проект инвестируют более 1 млрд руб. Строительство планируют завершить в четвертом квартале 2030 года. Реализация проекта обеспечит создание 110 новых рабочих мест.

Руководитель краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный отметил, что рынок бытовых услуг Краснодарского края активно развивается. За последние пять лет объем оказанных населению услуг вырос в 2,5 раза и по итогам прошлого года достиг порядка 175 млрд руб.

Глава Краснодара Евгений Наумов заявил, что город продолжает укреплять собственные позиции как логистический центр юга России, привлекая инвестиции и создавая рабочие места. «Наш город находится на пересечении значимых транспортных коридоров, обеспечивает связь с Азово-Черноморским бассейном и главным южным портом страны — Новороссийском»,— подчеркнул мэр Краснодара.

Алина Зорина