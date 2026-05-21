Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Сбер отчитался о первых выплатах по эквайрингу для малого бизнеса в Ставропольском крае

С 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Для небольших компаний с годовым оборотом до 20 млн рублей, которые не платят НДС, это увеличение напрямую влияет на маржинальность.

Однако у микро- и малых предпринимателей появилась возможность нивелировать негативный эффект, воспользовавшись специальной программой компенсации уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг, сообщили в Сбере. Участниками программы стали владельцы ветеринарных клиник, салонов красоты, небольших интернет-магазинов и крафтовых кофеен.

За первый квартал 2026 года стали известны первые результаты в Ставропольском отделении Сбербанка.

«В первом квартале 2026 года почти 3 тыс. предпринимателей из Ставропольского края получили от Сбера премию благодаря участию в программе компенсации НДС по торговому эквайрингу. В денежном выражении это почти 7,7 млн рублей»,— рассказал Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка.

Всего по России 109 тыс. предпринимателей из 89 регионов страны получили премию от Сбера.

Новости компаний Все