Сбер отчитался о первых выплатах по эквайрингу для малого бизнеса в Ставропольском крае

С 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Для небольших компаний с годовым оборотом до 20 млн рублей, которые не платят НДС, это увеличение напрямую влияет на маржинальность.

Однако у микро- и малых предпринимателей появилась возможность нивелировать негативный эффект, воспользовавшись специальной программой компенсации уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг, сообщили в Сбере. Участниками программы стали владельцы ветеринарных клиник, салонов красоты, небольших интернет-магазинов и крафтовых кофеен.

За первый квартал 2026 года стали известны первые результаты в Ставропольском отделении Сбербанка.

«В первом квартале 2026 года почти 3 тыс. предпринимателей из Ставропольского края получили от Сбера премию благодаря участию в программе компенсации НДС по торговому эквайрингу. В денежном выражении это почти 7,7 млн рублей»,— рассказал Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка.

Всего по России 109 тыс. предпринимателей из 89 регионов страны получили премию от Сбера.