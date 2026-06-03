В Театральном музее открылась выставка «Балет. Земные боги»

В Музее театрального и музыкального искусства открылась выставка «Балет. Земные боги», посвященная мужскому танцу XX века. Кураторы проекта — директор музея Наталья Метелица, Мария Курбатова и Виктор Бочаров — исследуют трансформацию мужского образа на сцене в советский период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Балет. Земные боги»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Выставка «Балет. Земные боги»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Выставка, поместившаяся всего в трех залах, затягивает зрителей в искусство балета. Повсюду висят небольшие экраны, на которых без перерыва танцуют герои прошлого века, блиставшие некогда на сценах Москвы и Ленинграда. Рассказывать о танце и не показывать его, как говорит Наталья Метелица, нельзя.

Первый зал полностью посвящен Владимиру Васильеву: афиши его спектаклей, фотографии и, конечно, кадры выступлений.

Второй зал, словно портал, затягивает зрителей в историю мужского балета. Главными героями экспозиции стали Вахтанг Чабукиани, Константин Сергеев, Аскольд Макаров, Юрий Соловьев.

«Во втором зале, где сосредоточено творчество этих четырех танцовщиков, десятилетие за десятилетием отмечено какими-то артефактами. Мы не пытались рассказывать об эпохе — понятно, что театр без эпохи не существует. Хореограф без эпохи не существует. Здесь четыре танцовщика и четыре хореографа — Федор Лопухов, Леонид Якобсон, Юрий Григорович, Олег Виноградов, которые оказали колоссальное влияние на развитие мужского танца в России»,— рассказывает Наталья Метелица.

«Наших героев объединяет стремление изменить танец, совершить этот пролом. Когда зритель заходит в зал, он сразу видит пролом. Он как раз и олицетворяет это желание наших героев изменить танец, показать, что “я тоже могу выйти на сцену”»,— объясняет Мария Курбатова.

Рядом с артефактами из мира танца размещены экспонаты, которые, казалось бы, к балету отношения не имеют. «Чтобы отразить эпоху, в которой танец существовал и менялся, на выставке представлены знаковые работы Александра Самохвалова, Александра Дейнеки, Эрика Булатова, Тимура Новикова»,— объясняла в интервью «Ъ Северо-Запад» Наталья Метелица. Одной из таких работ стала картина Эрика Булатова «Слава КПСС».

В финальном зале на девяти видеоэкранах транслируют советские спектакли в современном исполнении. Вторая часть видеоинсталляции — специальный авторский проект солиста труппы musicAeterna Dance Евгения Калачева и Марии Курбатовой — попытка рассказать о сегодняшней хореографической лексике.

Выставка продлится до 31 января 2027 года.

Подробнее о новом масштабном проекте музея и влиянии времени на искусство — в интервью Натальи Метелицы «Сегодня танец видоизменяется, само тело танцовщика становится способом самовыражения».

Надежда Ярмула