Главные новости за 2 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Возгорание произошло на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию многоквартирного жилого дома в городе Славянске-на-Кубани.

В Севастополе 2 июня введена временная продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 только по талонам на ТЭС и АТАНе.

Аграрии Краснодарского края завершили весеннюю посевную кампанию.

Супруга экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина Копайгородская намерена продолжить обжалование решения Люблинского суда Москвы, который отказал ей в возможности находиться с детьми в СИЗО.

В Новороссийске местная жительница напала на чужого ребенка на детской площадке.

В Краснодарском крае со 2 по 4 июня прогнозируется подъем уровня воды в реке Кубань до опасных отметок.

Республика Крым и Севастополь в ситуации перебоев с топливом справедливо распределяют бензин, поступающий на полуостров. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В Геленджике сейчас ведется строительство яхт-клуба и корпусов многофункционального рекреационного комплекса в рамках инвестпроекта «Геленджик Марина».

В Краснодарском крае автомобильное топливо на автозаправочных станциях доступно в полном объеме, перебоев с поставками не фиксируется, сообщили в региональных органах власти.

Краснодарский край рассчитывает принять около 9 млн туристов в течение летнего сезона 2026 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ограничил выезд за пределы региона для руководящего состава краевой администрации.