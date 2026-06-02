Главные новости за 2 июня. Кубань, Крым, Адыгея
Возгорание произошло на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае в результате атаки беспилотного летательного аппарата.
Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию многоквартирного жилого дома в городе Славянске-на-Кубани.
В Севастополе 2 июня введена временная продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 только по талонам на ТЭС и АТАНе.
Аграрии Краснодарского края завершили весеннюю посевную кампанию.
Супруга экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина Копайгородская намерена продолжить обжалование решения Люблинского суда Москвы, который отказал ей в возможности находиться с детьми в СИЗО.
В Новороссийске местная жительница напала на чужого ребенка на детской площадке.
В Краснодарском крае со 2 по 4 июня прогнозируется подъем уровня воды в реке Кубань до опасных отметок.
Республика Крым и Севастополь в ситуации перебоев с топливом справедливо распределяют бензин, поступающий на полуостров. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
В Геленджике сейчас ведется строительство яхт-клуба и корпусов многофункционального рекреационного комплекса в рамках инвестпроекта «Геленджик Марина».
В Краснодарском крае автомобильное топливо на автозаправочных станциях доступно в полном объеме, перебоев с поставками не фиксируется, сообщили в региональных органах власти.
Краснодарский край рассчитывает принять около 9 млн туристов в течение летнего сезона 2026 года.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ограничил выезд за пределы региона для руководящего состава краевой администрации.