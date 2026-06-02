Власти Кубани ожидают в регионе 9 млн туристов летом

Краснодарский край рассчитывает принять около 9 млн туристов в течение летнего сезона 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Ранее, 20 мая, глава Кубани оценивал туристический поток в июне—августе на уровне не менее 8,5 млн человек. По его словам, с началом курортного сезона на регион ложится дополнительная ответственность не только за безопасность 6 млн жителей края, но и миллионов отдыхающих.

Господин Кондратьев отметил, что ключевой задачей властей остается обеспечение безопасности населения и бесперебойной работы инфраструктуры, от которой зависит проведение курортного сезона и устойчивость региональной экономики. По его словам, текущая ситуация требует скоординированной работы всех служб и ведомств.

Губернатор также подчеркнул необходимость круглосуточного доступа граждан к защитным укрытиям и сохранения повышенной готовности сил и средств для реагирования на возможные нештатные ситуации.

Вячеслав Рыжков