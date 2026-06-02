Аксенов: регионы Крыма справедливо делят топливо, поступающее на полуостров

Республика Крым и Севастополь в ситуации перебоев с топливом справедливо распределяют бензин, поступающий на полуостров. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«У нас полностью скоординированы действия с правительством Севастополя. Весь бензин, поступающий на территорию полуострова, справедливо делится между двумя регионами пропорционально численности населения. Мы доложили президенту, президент дал соответствующие поручения профильным ведомствам. Ситуацию держу на постоянном контроле»,— сообщил Сергей Аксенов через свой Telegram-канал.

При этом добавил, что в связи с военными действиями власти не могут раскрыть всей информации о том, как решается проблема.

«Во время ведения военных действий невозможно обозначать причинно-следственную связь тех или иных событий, обозначать маршруты и способы доставки топлива, причины, которые мешают. Все это будет работать на противника»,— отметил он.

В Крыму ограничения на отпуск топлива действуют с конца мая. Граждане могут приобрести не более 20 л бензина АИ-92 в одни руки, при этом заправка топлива в канистры запрещена. Бензин АИ-95 в приоритетном порядке направляется для нужд коммунальных и социальных служб. В сети появляются видео, из которых следует, что стоимость бензина местами взлетает до 95 руб. за литр премиум АИ-95. В Севастополе продажа бензина по талонам была введена 31 мая. Региональные власти объясняют возникшие перебои логистическими трудностями. Они рассчитывают возобновить свободную продажу бензина в ближайшие дни после поступления новых партий топлива.

Андрей Петров