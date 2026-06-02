Янина Копайгородская продолжит добиваться права находиться с детьми в СИЗО

Супруга экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина Копайгородская намерена продолжить обжалование решения Люблинского суда Москвы, который отказал ей в возможности находиться в детьми в СИЗО. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала ее адвокат Елизавета Меткина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В понедельник Мосгорсуд в апелляционном порядке рассмотрел жалобу госпожи Копайгородской на решение Люблинского суда Москвы, отказавшего ей в обеспечении возможности для совместного проживания с детьми в СИЗО. Ее защитник заявила изданию, что сейчас готовит кассационную жалобу на это решение.

«Суды первой и апелляционной инстанций не учли главное. Закон не делит матерей в СИЗО на тех, кто оказался там с ребенком (беременные женщины), и тех, кого с детьми разлучили до избрания меры пресечения. Право женщины иметь при себе ребенка до четырех лет не зависит ни от какой логистики задержания. Закон не разграничивает: рождается ли ребенок в СИЗО либо на свободе. И для этого в СИЗО предусмотрены условия»,— пояснила она.

Трое малолетних детей Янины Копайгородской (две девочки и мальчик), сейчас проживают с опекуном — старшим братом.

«Если есть возможность обеспечить детей материнской заботой, почему мы их этого должны лишать? Сейчас дети приходят к ней на краткосрочное свидания и спрашивают: "Мама, почему мы каждый раз разлучаемся? Почему мы от тебя все время уходим?" Они же уже разговаривают… Да (они хотят жить с мамой в СИЗО.— “Ъ-Кубань”). Они не понимают, куда они приходят. Для них дом там, где их мама. Они не смотрят на условия»,— добавила юрист.

Янину Копайгородскую судят по статье о пособничестве и подкупе свидетелей по делу ее супруга экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского о присвоении и растрате, также ей вменяют пособничество в коррупции. По версии следствия, она передала 500 тыс. руб. одному из свидетелей, чтобы он дал ложные показания. Янина Копайгородская это отрицает. Сейчас по ее уголовному делу идут допросы свидетелей.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что кубанские суды изъяли активы четы Копайгородских общей стоимостью свыше 1,6 млрд руб. в доход государства. Помимо супругов, ответчиками выступали 10 физических и пять юридических лиц. Причиной для иска стало несоответствие доходов и расходов бывшего мэра Сочи. У него, в частности, обнаружили элитную недвижимость в четырех регионах России, автомобили, коллекцию часов и ювелирных изделий. В результате суд конфисковал у всех ответчиков более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, предметы роскоши стоимостью более 108 млн руб., а также 84 млн руб. и $40 тыс. наличными. Кроме того, с Копайгородского взыскали более 215,2 млн руб. как эквивалент стоимости отчужденного имущества.

Андрей Обнорский