В зоне риска подтоплений находятся 10 муниципалитетов Краснодарского края

В Краснодарском крае со 2 по 4 июня прогнозируется подъем уровня воды в реке Кубань до опасных отметок. В зону потенциального подтопления могут попасть Краснодар, Анапа, а также Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский и Темрюкский районы. Об этом сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций региона.

По данным Краснодарского гидрометцентра, повышение уровней воды ожидается в нижнем течении Кубани. Власти и оперативные службы продолжают контролировать гидрологическую обстановку на территории муниципалитетов, находящихся в зоне риска.

Ранее в Краснодарском крае из-за продолжительных осадков были зафиксированы подтопления. В администрации Краснодара сообщали, что в мае объем выпавших осадков достиг 330 мм при климатической норме 65 мм, превысив среднемесячный показатель более чем в пять раз. По оценке синоптиков, май 2026 года стал самым дождливым за последние полвека.

В регионе до 2 июня включительно продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град и усиление ветра с порывами до 20–25 м/с.

