Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Славянске-на-Кубани
Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию многоквартирного жилого дома в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
На месте падения обломков работают оперативные и специальные службы. Других подробностей в оперативном штабе пока не привели.
Этой же ночью Вооруженные силы Украины атаковали Ильский НПЗ в Северском районе Кубани. На предприятии произошел пожар, который в настоящий момент пытаются потушить.