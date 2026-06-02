Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Славянске-на-Кубани

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию многоквартирного жилого дома в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

На месте падения обломков работают оперативные и специальные службы. Других подробностей в оперативном штабе пока не привели.

Этой же ночью Вооруженные силы Украины атаковали Ильский НПЗ в Северском районе Кубани. На предприятии произошел пожар, который в настоящий момент пытаются потушить.

Наталья Решетняк

