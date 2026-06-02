Жительница Новороссийска избила чужого ребенка на детской площадке

В Новороссийске местная жительница напала на чужого ребенка на детской площадке. Несовершеннолетний в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Вечером 1 июня в отдел полиции Южного района УМВД России по Новороссийску поступило заявление от местной жительницы. Она заявила, что на ее семилетнего племянника напала неизвестная женщина, которая нанесла ему телесные повреждения, в результате чего ребенка доставили в медицинское учреждение.

Как сообщается в социальных сетях, это не первый случай избиения детей со стороны этой жительницы Новороссийска. Отмечается, что в районе, где произошел инцидент, живут мать и дочь, которые регулярно бьют чужих детей во дворе.

Сотрудники полиции опросили участницу и очевидцев инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам разбирательства действиям женщины будет дана правовая оценка.

