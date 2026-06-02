Началось строительство яхт-клуба и корпусов «Геленджик Марины»

В Геленджике сейчас ведется строительство яхт-клуба и корпусов многофункционального рекреационного комплекса в рамках инвестпроекта «Геленджик Марина». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в администрации города-курорта со ссылкой на данные инвестора — ООО «Морской порт Геленджик».

Курортная зона возводится в микрорайоне Тонкий Мыс на территории бывшего грузового порта. Концепция предусматривает создание яхтенной марины на 300 мест, благоустроенной набережной и парка площадью 3,7 га.

В состав комплекса войдут морской пассажирский терминал со смотровой площадкой, театр водных представлений на 400 зрителей, гостиничный комплекс на 600 номеров, объекты торговли и общественного питания, а также детский развлекательный центр. Всего план включает строительство 14 объектов.

По информации муниципалитета, сведений о переносе сроков реализации замысла инвестор не предоставлял. Также в мэрию не поступала информация об изменении стоимости проекта или корректировке его экономической модели.

Как ранее писал «Ъ-Юг», курорт с парком и яхтенной мариной планировали возвести к 2027 году. 23 апреля 2024 года план строительства был представлен главному архитектору Краснодарского края, главе Геленджика, депутатам и общественникам командой проекта. Общий объем инвестиций в проект оценивался более чем в 100 млрд руб.

Генеральный проектировщик «Геленджик Марина» — ООО «Маркс инжиниринг». Застройщиком выступает ООО «Морской порт Геленджик». Напомним, в конце 2023 года ПАО «Интер РАО» получило 28,93% в ООО «Морской порт Геленджик». Акционерами «Интер РАО» являются государственный «Роснефтегаз» (27,63%), «Интер РАО Капитал» (структура «Интер РАО»; 29,56%), «Россети» (8,57%), 34,24% — в свободном обращении. В то же время доля других учредителей ООО «Морской порт Геленджик» снизилась. Так, доля ООО «Галеон» (принадлежит банку «Россия») снизилась с 45,15 до 28,93%, АО «Финансовые системы» — с 25,72 до 13,21%, банка ВТБ — с 29,13 до 28,93%.

