В Севастополе продажа бензина 2 июня будет осуществляться только по талонам

В Севастополе 2 июня введена временная продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 только по талонам на ТЭС и АТАНе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, это временная мера. В течение дня планируется подвоз топлива для восполнения запасов на автозаправочных станциях.

Свободная продажа топлива возобновится в среду. Точное время начала продаж будет объявлено дополнительно.

«Подчеркиваю: занимать очереди с утра и стоять в очередях днем не надо»,— заявил Михаил Развожаев.

Алина Зорина

