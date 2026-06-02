Кубанские аграрии завершили весеннюю посевную кампанию

Аграрии Краснодарского края завершили весеннюю посевную кампанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, кубанские хозяйства засеяли 1,8 млн га площади сахарной свеклой, подсолнечником, кукурузой, соей и рисом. Из-за затяжных дождей в некоторых районах сроки немного сдвинулись, однако аграрии выполнили весь план.

В настоящее время хозяйства готовятся к жатве: проверяют технику, готовят хранилища к приемке зерна и формируют рабочие бригады. Уборку озимых планируют начать в конце июня.

По данным администрации региона, Краснодарский край является лидером в стране по объему валовой продукции сельского хозяйства. На Кубани используют 100% семян пшеницы отечественной селекции, а также риса и сои. Регион ежегодно увеличивает процент семян подсолнечника, сахарной свеклы и кукурузы.

Всего в регионе предстоит убрать 1,8 млн га озимых культур, включая 1,6 млн га пшеницы, 178 тыс. га ячменя и 85 тыс. га рапса.

Алина Зорина