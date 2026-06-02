Оперштаб: на заправках Кубани нет проблем с бензином

В Краснодарском крае автомобильное топливо на автозаправочных станциях доступно в полном объеме, перебоев с поставками не фиксируется, сообщили в региональных органах власти. Жалоб от жителей и гостей региона на отсутствие бензина, а также фактов спекулятивного роста цен не поступало, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ситуация находится на контроле министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, где заявляют о готовности оперативно реагировать при выявлении нарушений на топливном рынке.

Сообщение о ситуации на Кубани опубликовано на фоне перебоев с топливом в Крыму и Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о переходе продаж бензина марок АИ-92 и АИ-95 на АЗС сетей ТЭС и АТАН на талонную систему. Мера носит временный характер и, по словам властей, связана с необходимостью пополнения запасов на заправках; восстановить свободную продажу планируется после поступления новых партий топлива.

В Крыму ограничения на отпуск топлива действуют с конца мая. По распоряжению главы республики Сергея Аксенова, физическим лицам разрешено приобретать не более 20 литров бензина АИ-92 за одну заправку, при этом заправка в канистры запрещена. Бензин АИ-95 в приоритетном порядке направляется на нужды коммунальных и социальных служб. Власти региона объясняют перебои логистическими ограничениями и заявляют, что вопросы снабжения полуострова находятся на контроле профильных федеральных ведомств.

Вячеслав Рыжков