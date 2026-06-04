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Деньги буквально везде

У нашего журнала есть секрет

У нашего журнала есть секрет. У нас нет ни одной статьи, где не говорилось бы о деньгах. Вот и в этом номере деньги — буквально везде. В историческом очерке о гениальном русском экономисте прошлого века и аналитическом обзоре про гигантские провалы глобальных компаний. В обзорах про путешествия на Русский Север и автопутешествия на курорты юга. Даже в интервью с суперзвездой балета Илзе Лиепой мы упоминаем о деньгах. Я уж не говорю о традиционных рейтингах российских инвестиций, движении глобального капитала, биржевых прогнозах и тонкостях покупки недвижимости в Москве.

Выпускающий редактор Михаил Малыхин.

Выпускающий редактор Михаил Малыхин.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выпускающий редактор Михаил Малыхин.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

При этом сами деньги для нас — не главное. Для нас важнее понять, чего они стоят и как именно работают. Этим вопросам посвящена большая часть июньского номера, который мы готовили накануне XXIX Петербургского международного экономического форума. В этом выпуске мы хотели понять, как трансформируется отечественная экономика сейчас, как в «эпоху перемен» выживает малый и средний бизнес, какие инвестиции способны принести наибольшую прибыль во втором полугодии. Накануне форума мы попросили рассказать о целях и средствах развития российской экономики главу Минпромторга Антона Алиханова.

Выпускающий редактор Михаил Малыхин

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