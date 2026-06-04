Нефть на нервах

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Помпезный госвизит американского президента и не менее торжественный официальный визит президента России в Поднебесную стали, пожалуй, самыми яркими политическими зрелищами мая. Но, поскольку от ярких заявлений главы трех супердержав воздержались, события эти мало взволновали рынки. Куда больше инвесторов волновало хрупкое перемирие и блокировка судоходства в Ормузском заливе, которое к концу мая на сдержанной риторике представителей Ирана и США охладило цены на нефть ниже психологического порога $100 за баррель. Однако после «риторики пушек» 25–26 мая, когда американцы заявили об ударах по иранским катерам и пусковым площадкам иранских ракет, и после ответных угроз иранцев поднять цены на нефть до $200 нефть-таки вернулась к росту.

Тем временем в России инвесторы в сезон годовых отчетов компаний с большим интересом слушали не политиков, а представителей крупного бизнеса в надежде на рост цен акций и выплату вожделенных дивидендов по итогам 2025 года.