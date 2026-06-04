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Пути развития

Как вернуть экономику России на траекторию устойчивого роста

С 3 по 6 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» Северной столицы проходит XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году программа форума выстроена вокруг формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Его тема: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Чтобы вернуть экономику на траекторию устойчивого развития, стоит понять, что она собой сегодня представляет.

Фото: Игорь Литвяк / Фотобанк Лори

Фото: Игорь Литвяк / Фотобанк Лори

«Честно хочу признаться, что когда мы по ней (выставке.— "Деньги") пошли и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей — дроны и роботы, то немного расстроился»,— сказал журналистам вице-премьер РФ и полпред ДФО Трутнев на полях X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.

Александр Лосев, финансист
Александр Лосев, финансист

Александр Лосев, финансист

Александр Лосев, финансист

О необходимости возвращения на траекторию устойчивого экономического роста неоднократно говорил президент на совещаниях по экономическим вопросам. Столыпинских «двадцати лет покоя, внутреннего и внешнего» у нас нет, как не было и в начале XX века. Против России ведется война на истощение, поэтому сильная экономика — это необходимое условие обеспечения безопасности и будущего существования страны.

Весь мир сталкивается с вызовами неизбежных перемен. Для создания стратегии необходимо спрогнозировать изменение структуры геоэкономического пространства и определить оптимальное направление развития, иначе есть риск повторить ошибки строительства коммунизма в отдельно взятой стране к 1980 году. Недостижимые цели — это не всегда плохо, напротив, без серьезных амбиций и великих проектов не будет прорывов и побед, но, приступая к действиям, следует оценить, какой опыт применим, а какой — нет.

Правила трехчастного деления

Современная мировая экономика представляет собой замысловатое сочетание постиндустриальных обществ развитых стран, классической индустриальной экономики промышленных центров и доиндустриального уклада, который сохраняется в естественном состоянии в большинстве развивающихся стран и присутствует в развитых в виде неквалифицированного труда сотен миллионов мигрантов.

Глобализация — это не что иное, как «миропорядок, основанный на правилах». Правила устанавливались 35 лет назад гегемоном-победителем, транснациональными корпорациями и мировыми надгосударственными институтами, такими как МВФ и Всемирный банк (Вашингтонский консенсус). По этим правилам была выстроена система глобального распределения ресурсов, капиталов и факторов производства, определены роли стран в глобальной экономике, сформировались центры прибыли, области развития, потребительские рынки и сырьевые зоны. Разделение мира на технологическую метрополию и экономическую периферию закрепило не только специализацию стран, но и их неравенство.

Глобализация и неолиберальная модель привели к созданию мировой технологической олигополии, контролирующей стандартизацию, интеллектуальную собственность и управляющую развитием технологий, прежде всего в микроэлектронике. В постиндустриальных обществах Запада инновационный сектор и сфера услуг создают больше богатств, чем производственный и иные сектора экономики. Но, как отмечал американский стратег и теоретик систем Герман Кан, «материальное изобилие и высокое качество жизни постиндустриальных обществ распространятся лишь на людей в западных обществах». Постиндустриализм в современной мировой экономической архитектуре западоцентричен. Восток и Юг в такой версии капитализма остаются на более низких ступенях иерархии. Правда, постиндустриальные экономики демонстрируют весьма умеренные темпы роста, ниже общемировых. Такова цена неравномерного распределения богатства, концентрации капитала, офшорных схем, вывода производств и общего роста долга, которым поддерживается высокий уровень потребления государств и обществ стран Запада.

Индустриальные экономики XXI века являются производственной базой постиндустриальных стран и черпают ресурсы из собственных доиндустриальных укладов. Темпы экономического роста индустриальных развивающихся экономик превышают среднемировые более чем в два раза. Этому способствует постоянный процесс перевода туда промышленного производства из развитых государств и дешевизна местных трудовых ресурсов, в том числе из-за массовой миграции сельского населения в промышленные кластеры городов.

Наибольший успех индустриальной экономики олицетворяет «всемирная фабрика» — Китай, получивший гигантский объем прямых иностранных инвестиций и открывший свою экономику для транснациональных корпораций. Пресловутая Chimerica — симбиотическое взаимодействие экономик США и Китая, а с недавнего времени Китая и Евросоюза — по-прежнему актуальна, несмотря на торговые войны и собственные технологические достижения КНР.

Китай совершил большой рывок на первом этапе глобализации, перейдя от изготовления одежды, обуви и простой бытовой техники к производству автомобилей и компьютеров, к созданию современной химической промышленности и отраслей тяжелого машиностроения, энергомашиностроения и аэрокосмической отрасли. Формируемая китайскими предприятиями реальная добавленная стоимость превышает суммарные аналогичные показатели США, Германии, Южной Кореи и Великобритании, вместе взятые. Путь Китая повторяет Индия и также создает на своей территории универсальную структуру экономики.

Мед и крабы, упомянутые вице-премьером Трутневым, а также лес, пушнина, зерно, нефть (раньше был воск) и прочие товары внешней торговли, характерные для допетровской Руси, плюс неквалифицированный труд мигрантов и низкооплачиваемая работа собственных граждан, высокая доля сырьевого, строительного и аграрного сектора — это типичная доиндустриальная экономика. Статистические исторические исследования показывают, что темпы экономического роста в доиндустриальных обществах всегда были относительно низкими, не превышавшими 0,5% в год даже в очень благоприятные периоды, а в среднем находились в диапазоне 0,1–0,2%, если не было войн, моровых эпидемий и климатических катастроф, которые обнуляли результаты десятилетий медленного подъема. К сожалению, экономика РФ в 2026 году покажет средневековые темпы роста, даже без машины времени инженера Тимофеева.

Технологическое отставание России — это результат включения после развала СССР нашей страны в глобализацию на третьестепенных ролях, когда накопленные советской экономикой на случай войны материальные запасы и освоенные месторождения нефти, газа, угля, руды, а также мощности металлургических отраслей и мобилизационные запасы черных и цветных металлов превратились в сырье для мирового рынка, а покупательная способность населения, которая могла бы поддержать внутреннюю экономику, была обнулена в начале 1990-х, так же как отечественная наука и высокие технологии оборонной и аэрокосмической сферы.

А еще технологическое отставание — это многолетнее нежелание элитных групп изменить роль и место нашей страны в глобальной экономике: «У нас есть нефть, а остальное купим у Запада!»

Продолжение архаизации экономики, выражающейся в произошедшей деиндустриализации, в зависимости от технологичного импорта, в снижении качества товаров, в сокращении инвестиций и финансирования НИОКР, а также архаизация общественной жизни через такие негативные явления, как непотизм, клановость, кормление, коррупция, деградация культуры и знаний, замещение образованного коренного населения азиатскими мигрантами — это быстрый путь в бездну для нашей страны и тысячелетней цивилизации.

Вызовы и выводы

Модель капитализма, построенного в России в постсоветский период, похожа на капитализм латиноамериканского типа — периферийный, олигархический, сырьевой, несуверенный и зависимый от внешних стран во многих товарных группах, с существенным неравенством в доходах граждан и с многолетним отставанием от лидеров. С таким экономическим укладом в светлое будущее попадут лишь входящие в список Forbes, потому что распределение сырьевой ренты происходит внутри узкого круга элит, а капитал постоянно вывозится из страны. К тому же начавшаяся деглобализация и трансформация существующей мировой экономической системы создают новые угрозы и вызовы. Одновременно в мире возросла энтропия и хрупкость, блокада Ормуза — прекрасный пример.

Условия для экономического прорыва в России сейчас существенно хуже, чем треть века назад.

Ни Запад, ни Китай не поделятся с нами ни капиталами, ни технологиями. Там как раз заинтересованы строить новый мировой порядок «на руинах России и за счет России». Неподписание соглашения о строительстве «Силы Сибири-2» с Китаем — это скорее благо для России, энергетические ресурсы и сырье для нефте- и газохимии необходимы нашим собственным будущим поколениям. На ЕАЭС и БРИКС также надежды никакой, эти проекты пока зашли в политический тупик.

Модернизация экономики теряет темпы, поскольку сверхжесткая денежно-кредитная политика препятствует расширению инвестиций. Предприятия борются за выживание, импортозамещение буксует при высоких издержках, ограниченности спроса и недостаточной конкурентоспособности товаров в сравнении с импортом.

Делаем выводы.

  • Первый: не нужно играть по чужим правилам, потому что этих правил скоро не будет из-за процессов глобальной анархизации, разрастания конфликтов и разрушения мировой экономической модели. Необходимо устанавливать свои правила в отношениях с «партнерами» исходя из собственных национальных интересов.
  • Вывод второй: наличие природных ресурсов не гарантирует экономическое процветание и развитие. Богатство стране приносят высокие технологии и высокая добавленная стоимость в создаваемой продукции.
  • Вывод третий: если экономика не будет направлена на созидание и научно-технологическое развитие, а продолжит фокусироваться лишь на добыче сырья для торговли с «уважаемыми партнерами», то Россия обречена.
  • Вывод четвертый: импортозамещение без создания «экономики предложения», без появления конкурентоспособных отечественных товаров и без целей расширения производства до уровня экспортных возможностей и экспансии на внешние рынки — это дорогостоящая имитация, которая приведет экономику в тупик.
  • Вывод пятый: кроме ресурсов для развития экономики необходим капитал. Иностранные рынки капитала для нас закрыты. Нужно остановить отток капитала из России и вернуть вывезенные средства, создав гарантии и условия для их работы на благо страны.
  • Вывод шестой: в отношениях с ближним и дальним зарубежьем некоторые практики Британской Ост-Индской компании, адаптированные к реалиям XXI века, намного эффективнее «дружбонародного» абсурда, скидок на газ и покупки лояльности иностранных государств за счет России и ее граждан. Все, что было вложено в страны, отношения с которыми перестали быть добрососедскими, необходимо вернуть любыми, даже очень жесткими способами. Во-первых, наше положение сейчас не многим лучше, чем положение Англии в эпоху Елизаветы I, а во-вторых, эти средства нужны для развития собственной экономики.

Национальная стратегия и планирование

Модные неоклассические модели экономического роста, такие как экзогенная модель Солоу—Свона, или модель Мэнкью—Ромера—Вейла, или неокейнсианские модели, в настоящее время малоприменимы, а неолиберальные «невидимые руки рынка» отвалились из-за деградации рыночной экономики и геополитики. Мы имеем экономику переходного типа и серьезные дисбалансы из-за многолетнего следования глобалистским правилам мирового разделения труда, ресурсов и прибыли, а также тотальную экономическую войну и вооруженный конфликт, развязанные Западом против России. А еще есть огромная территория с растянутыми коммуникациями, устаревающей инфраструктурой и демографическими проблемами, дефицит современных технологий и инвестиционного капитала, уязвимости экономического и информационного пространства.

Любая современная экономика опирается на три столпа: капиталы, ресурсы и технологии. Ресурсами Россия обеспечена, осталось прекратить продавать их со скидками разным «партнерам», капиталы возможно мобилизовать и вернуть, но технологии — это пока самый слабый элемент конструкции.

Основой стратегии экономического роста должны стать наука и технологии. Альтернативы у России нет. Корпорации, составляющие глобальную олигополию, высокими технологиями ни с кем не делятся. Мировые экономические лидеры — США и Китай — рассматривают научно-техническое развитие как составную часть своей политической мощи и национальной безопасности. Для Китая наука является важным фактором экономической модернизации и стратегической автономии. В XXI веке главной производительной силой становятся знания, наука и информация. Мир разделяется на государства, которые способны войти в поток инновационных изменений, и на страны, которые отстанут навсегда.

России для качественного экономического роста необходима доктрина технологической самодостаточности и жесткий контроль над планированием, финансированием и реализацией научных исследований. Научно-техническое и промышленное развитие должно стать главной задачей государства.

Создание и поддержание на территории РФ собственных технологий и инфраструктуры, обеспечивающих в критических направлениях независимость экономики и обороноспособности от иностранных технологий, финансов и рынков,— это основа экономического суверенитета. Без сильной фундаментальной и прикладной науки, без усиления поддержки научных школ и вузов, без наукоемких производств и собственных технологий невозможна экономическая модернизация, не получится и импортозамещение на уровне глобальной конкурентоспособности.

Инвестиционными приоритетами крупных компаний должны стать высокотехнологичные отрасли информационно-цифровой сферы (ИИ, полупроводники, компьютерное оборудование, цифровая связь) и аэрокосмической сферы, робототехники, систем автоматизации, атомной энергетики. Инвестиции отраслевых чемпионов традиционных отраслей в высокие технологии новой экономики — это хорошая диверсификация основного направления деятельности. В конце концов, Южная Корея показала, что чеболи — это вполне жизнеспособная конструкция. Средства правительства и государственных фондов, которые раньше запирались до лучших или худших времен в валютных резервах (причем многое осталось замороженным в финансовых системах противника), должны идти на развитие высокотехнологичной экономики России.

Необходимо планирование развития, и созданные в России технологии работы с большими данными сейчас способны оказать поддержку такому планированию. Через несколько лет часть технологий устареет, как устареют и некоторые системы вооружений. Без последовательного решения задач развития современных технологий есть риск утратить не только экономический вес в мире, но и суверенитет.

И, наконец, необходимо обеспечить полную интеграцию научных исследований в экономику и в сферу безопасности. Сейчас, когда против России развязана война, приоритетом должны стать технологии двойного назначения, применяемые как в оборонной сфере, так и в гражданской промышленности. Это, например, могут быть роботизированные системы, БПЛА. Промышленность, наука и оборона должны быть взаимосвязаны.

России следует возвращать вывезенный капитал, предоставлять гарантии прав собственности, запускать фискальные стимулы и снижать налоги. Либеральные подходы, характерные для роли «сырьевого придатка», должен сменить современный разумный дирижизм, выражающийся в планировании производств, тотальном контроле за расходами, организации внутренней ценовой политики, убирающей лишних посредников и распределяющей прибыль по всей цепочке создания продукции методами межотраслевого баланса. Эти меры позволят быстро вернуть экономику на траекторию устойчивого роста.

Александр Лосев, финансист

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