Счета растут медленней

Весной количество уникальных брокерских счетов на Мосбирже перевалило за 41 млн. При этом темпы открытия новых счетов минимальны за семь лет. Среди трендов в этом году — рекордный спрос на облигации и также рост спроса на акции в надежде на отскок рынка, который пока так и не случился.

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В апреле число уникальных брокерских счетов физлиц на Мосбирже превысило 41 млн, свидетельствуют данные торговой площадки. Всего с начала года клиентами брокеров стали 942 тыс. человек — это худший результат для данного периода с 2019 года. Темпы роста (2,4%) оказались минимальными с 2016 года.

Падение темпов открытия новых счетов связано как с эффектом высокой базы (больше половины экономически активного населения уже имеет счета), так и с непростой рыночной ситуацией. В начале года на рынке преобладала положительная динамика, и 9 марта индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов, прибавив за два месяца 7%. Затем последовал обвал до уровня ниже 2650 пунктов. «Слабая рыночная конъюнктура на рынке акций и валютных инструментов на фоне укрепления рубля снижает стимул инвесторов к открытию новых счетов»,— считает портфельный управляющий «Т-Капитала» Дмитрий Саргин.

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В силу падения темпов открытия счетов для самостоятельной торговли количество клиентов, выбирающих готовые решения, предлагаемые управляющими компаниями, выросло. По данным Банка России, число неуникальных пайщиков только рыночных паевых инвестиционных фондов выросло на 5%, до 24,5 млн. «Мы замечаем притоки капитала частных инвесторов в фонды облигаций»,— говорит руководитель управления по развитию бизнеса «БКС Мир инвестиций» Юрий Франц.

Несмотря на падение темпов открытия новых счетов, объемы инвестиций на фоне снижения доходности депозитов продолжали расти. По данным Мосбиржи, за четыре месяца россияне вложили в ценные бумаги 864,6 млрд руб., на 127,2 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2025 года, и это лучший результат в истории. Основной объем средств, как и годом ранее, был направлен на покупку облигаций, чистые вложения в которые составили 776,5 млрд руб. против 708,4 млрд руб. годом ранее. С 111 млрд руб. до 144 млрд руб. увеличились инвестиции в ПИФы.

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В периоды снижения ключевой ставки Банка России альтернативой вкладам традиционно становятся облигации и продукты, на них ориентированные. Как отмечает заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, по своему риск-профилю клиенты банков, депозитчики, максимально приближенные к консервативному риск-профилю на фондовом рынке, предпочитают консервативные, надежные инструменты — облигации. В продолжение цикла снижения ключевой ставки доходность таких инвестиций превышает доходности банковских вкладов. «По сути, облигации — это аналог банковских кладов с более интересной ставкой, которую сейчас клиенты могут зафиксировать на период трех-пяти, может быть, даже и десяти лет. Ни один банковский депозит не дает сопоставимых возможностей инвестировать и зафиксировать ставки на длительный период»,— отмечает господин Леснов.

Несмотря на слабую динамику фондового рынка, вырос интерес и к акциям. В отчетный период такие вложения выросли в полтора раза, до 83,2 млрд руб. При этом больше половины всего объема инвестиций в акции прошло в апреле (45,2 млрд руб.), максимум с сентября 2025 года. «Некоторые инвесторы пытаются поймать так называемое дно, то есть минимальную локальную точку на рынке акций. В первую очередь инвестиции идут в акции компаний, которые платят высокие дивиденды»,— отмечает Дмитрий Леснов. Востребованы и акции нефтегазового сектора, которые выигрывают из-за роста цен на нефть.

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В летние месяцы не стоит ожидать роста темпов открытия счетов из-за традиционного снижения активности инвесторов. Тренд может измениться в случае улучшения макроэкономической и геополитической обстановки, полагает Дмитрий Саргин. Основным спросом, на его взгляд, будут пользоваться облигации и ПИФы, на них ориентированные. Такие инвестиции на горизонте 12 месяцев обгонят рынок акций по доходности, уверен Юрий Франц. «Притоки в рынок акций стоит ожидать в случае улучшения геополитической обстановки»,— полагает господин Саргин.

Василий Синяев