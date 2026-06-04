Рубль успеха

Первая половина 2026 года была успешной лишь для части классических финансовых инвестиций. Лучшую динамику, по оценкам «Денег», продемонстрировали фонды, ориентированные на рублевые облигации, а также инструменты денежного рынка. Неплохую прибыль продолжают обеспечивать вклады, номинированные в национальной валюте, а также отдельные ПИФы акций. Убыточными стали все валютные продукты: золото, как физическое, так и бумажное в виде паев ОПИФов и БПИФов, а также валютные депозиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

ПИФы

Год начался успешно для заметной части розничных паевых инвестиционных фондов (открытые и биржевые ПИФы), хотя и не так, как 2025-й. По данным Investfunds, из 194 крупных фондов (ОПИФы и БПИФы со стоимостью чистых активов свыше 500 млн руб.) у 40 цена паев снизилась, тогда как годом ранее таковых было на треть меньше. Результаты управления лучших фондов оказались также менее впечатляющими, чем год назад. За шесть месяцев, завершившихся 21 мая 2026 года, только каждый третий ПИФ показал рост стоимости пая более чем на 7% и лишь у четырех он был на уровне 10–12%. Годом ранее каждый второй продукт коллективного инвестирования принес двухзначную доходность.

Как и год назад, лидирующие позиции заняли фонды рублевых облигаций. По данным Investfunds, за шесть месяцев их паи подорожали на 5–11,4%, уступив результатам аналогичного периода 2025 года на 4–13 процентных пунктов (п. п.). В текущий период индекс гособлигаций RGBITR вырос на 7,1%, индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS — на 10,4%.

Более слабая динамика год к году связана с разными ожиданиями участников рынка относительно политики Банка России. Год назад ключевая ставка ЦБ находилась на максимуме 21%, но рынок закладывал в котировки облигаций ожидания начала цикла ее снижения. Первое понижение ставки регулятор провел в июне и к концу 2025 года опустил ее до 16,5%. В 2026 году она была скорректирована еще на 1,5 п. п. до 14,5%, но при этом регулятор ужесточил риторику. Это сказалось на ожиданиях участников рынка, которые начали закладывать в котировки более сдержанные шаги регулятора до конца года, что и вылилось в более сдержанный рост облигаций.

Снижение ключевой ставки повлияло и на результативность фондов денежного рынка. За полгода стоимость паев таких ПИФов выросла на 7–8,2% против 9–11,2% годом ранее. С начала года индекс RUSFAR (является одним из бенчмарков для этих инструментов) снизился с 16,13% до 14,07% годовых. Это на 6,72 п. п. ниже уровня 12-месячной давности. Неплохо заработать инвесторы могли и на отдельных фондах акций, чаще всего активно управляемых. За месяц такие вложения принесли 3–12%.

В аутсайдерах оказались фонды драгметаллов, а также валютных облигаций. Паи таких инвестиционных продуктов просели на 1,5–8,2% и 4–9% соответственно. Виной тому обесценение курса доллара на российском рынке, по данным Bloomberg с начала года американская валюта подешевела в России на 18%. «Купоны по валютным облигациям в размере 6–8% не смогли перебить историческое укрепление рубля, даже в тех случаях, когда облигация в валюте дорожала»,— отмечает старший аналитик ТРИНФИКО Георгий Засеев. ОПИФы валютных облигаций, по его словам, де-факто являются ставкой против рубля, которая в прошлом году и начале этого не сыграла, но сохраняет свою актуальность на длинном временном горизонте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Депозиты

Доходность, сопоставимую с результатами фондов денежного рынка, показали рублевые депозиты. По данным маркетплейса «Финуслуги», средняя ставка по полугодовому вкладу у топ-50 банков составляла во второй декаде ноября 2025 года 14,4% годовых. Рублевый депозит принес за шесть месяцев текущего года доход в размере 7,2%, против 10,55% годом ранее.

Валютные вклады оказались в этом году убыточными. Долларовые депозиты обесценили сбережения в рублях на 9,2%, вложения в евро просели на 9,6%. Это стало отражением укрепления рубля. За шесть месяцев внебиржевой курс доллара снизился на 7,9 руб., до 71,21 руб./$, откатившись к уровням начала 2023 года. Курс евро за тот же период потерял 8,9 руб., просев до 82,72 руб./€. Связано это было с избыточным предложением иностранной валюты от компаний в апреле-мае, а также низким спросом на валюту у импортеров и населения.

На фоне продолжающееся цикла снижения ключевой ставки ЦБ доходности вкладов продолжат снижаться. К концу мая средняя ставка по полугодовому вкладу опустилась до 12,85%, обогнав в падении ключевую ставку на 1,65 п. п. «Банки, которые ежедневно управляют ликвидностью и должны быть эталоном консервативного подхода, сегодня ведут себя как отъявленные оптимисты. Они закладывают в свои депозитные линейки агрессивное снижение ключевой ставки уже в ближайшие полтора-два года»,— отмечает директор дирекции частного банковского обслуживания ТКБ Банка Михаил Шитухин.

Во втором полугодии рубль имеет все шансы ослабеть, а значит, интерес к валютным депозитам может вернуться. «Наш базовый сценарий предполагает, что во втором полугодии в случае нормализации экспортных цен на нефть, усиления покупок валюты Минфином, а также на фоне восстановления спроса на импорт рубль будет постепенно возвращаться к более устойчивым уровням»,— считает главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. К концу третьего квартала он допускает возвращение курса доллара в диапазон 80–83 руб./$, а к концу года — до 87–90 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Золото

Символический доход принесли инвестиции в золото. По оценке «Денег», за шесть месяцев вложения в благородный металл принесли лишь 0,6% дохода. Но и этот результат оказался лучше аналогичного периода 2025 года, когда потери составили 2%.

Слабый результат в значительной степени связан с поведением доллара на российском рынке, но и динамика цены золота на мировом рынке не порадовала. Хотя начало года не предвещало разочарований. В первые месяцы металл дорожал небывалыми ранее темпами, регулярно обновляя исторические максимумы. 29 января цена золота на мировом рынке достигла $5,6 тыс., прибавив с 21 ноября почти 40%. Затем последовала коррекция, по итогам которой котировки опустились ниже $5 тыс.

В феврале металл коротко вернулся к росту, но с начала военной операции США и Израиля против Ирана обвал возобновился. 23 марта цена золота приблизилась к уровню в $4 тыс. за унцию, потеряв от пика 27%. Причинами для столь резкого падения, как отмечает эксперт по рынку драгоценных металлов и камней Дмитрий Назаркин, стали продажи золота крупными держателями для покрытия убытков в других классах активов, или компенсации выпадающих экспортных потоков вследствие возросшей геополитической, экономической и финансовой турбулентности. «Инвесторы продавали золото не потому, что оно стало "плохим" активом, а поскольку оно очень ликвидно»,— отмечает господин Назаркин. Как только эти продажи завершились, котировки пошли вверх, но из-за рисков ужесточения денежно-кредитной политики мировых ЦБ смогли вырасти лишь до $4,5 тыс. за унцию, прибавив за отчетный период 11%.

По мнению главы инвестиционного офиса Astero Falcon Елены Нефедовой, золото будет оставаться в диапазоне $4,3–4,8 тыс. за унцию, пока рынок не получит более четкого сигнала по реальным ставкам, курсу доллара и ETF-притокам. «Устойчивый рост выше $5 тыс. реалистичен при совпадении трех факторов: снижении реальных ставок, ослаблении доллара и возобновлении устойчивых притоков в золотые ETF. Без этой комбинации золото остается сильным стратегическим активом, но тактически рынок стал гораздо требовательнее»,— полагает госпожа Нефедова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Акции

Разочаровали инвесторов вложения в акции, хотя конец 2025 года и старт 2026 года были для них довольно успешными. 9 марта индекс Мосбиржи достигал 2900 пунктов, прибавив с начала года почти 9%. Однако уже через неделю фондовый индикатор опустился ниже 2850 пунктов, а в начале мае протестировал уровень 2600 пунктов. 21 мая индекс остановился на отметке 2664,29 пункта, потеряв за шесть месяцев 0,8%.

В аутсайдерах оказались бумаги «Магнита», потерявшие в цене почти 7%. Это стало реакций на ухудшение финансовой отчетности компании. По итогам 2025 года эмитент отчитался о чистом убытке в размере 31 млрд руб., против прибыли в 44 млрд руб. годом ранее. «Существенным вкладом в ухудшение финансового состояния с переходом в убыточность служит огромный долг и дороговизна его обслуживания при более слабых темпах роста выручки, чем у конкурентов»,— отмечает глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Более 12% потеряли в цене акции «Аэрофлота». В текущих реалиях авиаперевозчик ограничен в возможностях для роста. Наталия Пырьева обращает внимание на то, что загруженность пассажирских мест находится на максимумах, расширять полетную программу компании сложно из-за внешних ограничений. При этом сохраняются повышенные операционные расходы, в том числе на обслуживание парка воздушных судов и ФОТ, отмечает эксперт.

Прибыльными остались акции Сбербанка и «Озона», цена которых выросла на 5,3% и 8,5%. Поддержку бумагам оказывает хорошая финансовая отчетность. Чистая прибыль банка за первый квартал 2026 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 16,5%, до 507,9 млрд руб. В апреле набсовет Сбербанка рекомендовал рекордные дивиденды за 2025 год в размере 37,64 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. По оценке начальника отдела инвестиционного консультирования ИК «Риком-Траст» Ярослава Муштакова, дивидендная доходность выплат к текущему уровню стоимости акций составляет 11,6%. «Стабильность роста финпоказателей и дивидендной политики — два ключевых фактора, привлекающие инвесторов в акции Сбербанка»,— считает господин Муштаков.

Если к финансовым успехам Сбербанка инвесторы привыкли, то выход «Озона» на чистую прибыль всех приятно удивил. Согласно отчетности компании, за первый квартал 2026 года выручка увеличилась на 49% год к году, до 300,9 млрд руб., чистая прибыль составила 4,5 млрд руб., против убытка в 7,9 млрд руб. годом ранее. «Благодаря выходу на прибыльность акционеры "Озона" утвердили дивиденды за 2025 год в размере 70 руб. на акцию. И хотя дивидендная доходность при этом скромная — 1,66%, для инвесторов важен сам факт перехода эмитента к регулярным дивидендным выплатам»,— считает Ярослав Муштаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Татьяна Палаева