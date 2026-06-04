Полугодие на драйве

С начала 2026 года глобальные фонды акций привлекли более $360 млрд, фонды денежного рынка собрали $295 млрд, фонды облигаций — $331 млрд. В лидерах привлечений оказались облигации и акции американских эмитентов, которые выглядят более устойчиво на фоне роста цен на нефть и рисков разгона глобальной инфляции. Российские инвесторы на фоне активных шагов ЦБ по снижению ключевой ставки рекордными темпами скупают облигации, не проявляя большого интереса к акциям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters

С начала 2026 года, несмотря на войну на Ближнем Востоке, развязанную Дональдом Трампом, аппетит международных инвесторов на фондовом рынке вырос. По оценкам «Денег», основанным на отчетах Bank of America (BofA; учитывают данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR)), за неполные первые пять месяцев 2026 года суммарные инвестиции во все классы активов составили около $1 трлн. Это почти на 12% выше результата аналогичного периода 2025 года и лучший показатель минимум за десятилетие — с тех пор, когда «Деньги» начали оценивать глобальные инвестиционные потоки. «Благосостояние инвесторов растет, акции и золото были на максимумах. С 2025 года активно снимали средства с депозитов и денежного рынка, глядя на снижение ставок и ожидая смягчения ДКП»,— анализирует управляющий по глобальным рынкам General Invest Александр Ковалев. Предпочтения глобальных инвесторов изменились. Если в первой половине 2025 года наиболее популярными были фонды денежного рынка, то в текущем году им на смену пришли фонды акций. С начала года фонды акций привлекли $360 млрд против $295 млрд годом ранее. Спрос на фонды денежного рынка сократился с $345 млрд до $246 млрд. «Глобальная ликвидность остается высокой, ожидания снижения ставок ФРС и ЕЦБ поддерживают аппетит к риску, а инвесторы активно ищут доходность после двух лет сверхдоходных money market funds»,— соглашается инвестиционный банкир Илья Сушков.

Возвращение в Америку

Война на Ближнем Востоке хотя и не привела к падению аппетита у инвесторов к риску, но вызвала сильные изменения в региональных предпочтениях. Как ни парадоксально, но в наибольшем выигрыше оказался американский рынок акций, который с конца 2025 года не пользовался у мировых инвесторов былой популярностью. В первые два месяца 2026 года чистые притоки в фонды американских акций составили $36 млрд, что почти втрое меньше результата за аналогичный период 2025 года. В весенние месяцы притоки ускорились и достигли $145 млрд. Таким образом, с начала года фонды США привлекли $176 млрд, улучшив результат прошлого года более чем на $20 млрд.

«В начале 2026 года инвесторы ожидали глобального перетока капитала из США в Европу и на рынки развивающихся стран на фоне опасений относительно переоцененности американских технологических компаний»,— вспоминает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян. Добавляли беспокойства инвесторам высокая инфляция в США, слабый доллар и непредсказуемая внешняя политика Дональда Трампа. В начале года он инициировал захват Гренландии, провел операцию по военному захвату президента Венесуэлы, что повысило токсичность американских активов.

«Конфликт на Ближнем Востоке показал, что рынок США уникален и именно там пока сосредоточено больше всего возможностей»,— отмечает CEO брокера Mind Money Юлия Хандошко. Во-первых, американский рынок не подвержен энергетическому риску на фоне роста цен на нефть, так как США являются чистым экспортером нефти. Американские нефтяные компании оказались в числе наиболее выигравших от роста мировых цен на энергоносители.

По оценке аналитического агентства Rystad Energy, при среднегодовой цене нефти Brent на уровне $100 за баррель в этом году нефтяной сектор США получит около $63,4 млрд сверхприбыли.

Во-вторых, сезон квартальных отчетностей, стартовавший в апреле, показал, что локальные компании продолжают хорошо зарабатывать, в особенности компании big tech и весь сектор AI (ИИ). В отчетный квартал прибыли «великолепной семерки» (крупнейшие и наиболее влиятельные технологические компании США, среди которых — Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla и др.) выросли в среднем на 46%. В этой части, как отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева, и произошел главный перелом во мнении инвесторов. AI-сектор перешел из категории огромных капитальных затрат на его развитие и виртуальных обещаний в реальные доходы и денежные потоки. «Учитывая, что как минимум 80% рынка ИИ приходится именно на США, неудивительно, почему инвесторы вкладываются именно туда. В Европе и Китае нет сопоставимых по масштабу и мощности аналогов, поэтому Америка остается, можно сказать, главным бенефициаром развития ИИ»,— поясняет Юлия Хандошко.

Аутсайдеры рынка акций

Под инвестиции в американские акции частные и институциональные инвесторы высвобождали капиталы с других региональных рынков. В числе наиболее пострадавших при этом оказались фонды Китая. По данным EPFR, за весенние месяцы клиенты таких фондов забрали $86 млрд. С учетом ликвидации части позиций в зимние месяцы, которая, по оценкам Morgan Stanley / Bloomberg Intelligence, могла составить $80–123 млрд, общие потери с начала года достигли небывалых ранее $195 млрд. Даже при росте индекса SSE Composite на 5% активы китайских фондов за пять месяцев сократились с $950 млрд до $800 млрд.

Китай столкнулся с рекордными оттоками из-за сочетания слабого внутреннего спроса, кризиса доверия к сектору недвижимости, давления на частный бизнес и усиления геополитических рисков. «В начале года значительную часть продаж обеспечивали госструктуры и локальные институциональные инвесторы, с весны усилился выход международных инвесторов, которые предпочли более прозрачный и ликвидный рынок США»,— отмечает Илья Сушков.

В числе наиболее пострадавших оказались и фонды Европы. За весенние месяцы мировые инвесторы вывели из них более $22 млрд, то есть весь объем средств, инвестированный в зимние месяцы 2026 года. Более интенсивно капиталы покидали рынок лишь весной 2022 года. Тогда за три весенних месяца европейские фонды потеряли из-за бегства клиентов почти $40 млрд. Текущая распродажа всецело связана с высокой зависимостью экономики региона от импорта энергоносителей. Доля импорта нефти в потреблении ЕС превышает 90%, доля СПГ — почти 50%. В итоге на фоне роста цен на энергоносители Европа переплатила за поставки сырья €35 млрд. Такие оценки 13 мая приводил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Ставка в рост

Не все мировые инвесторы готовы рисковать. Заметная их часть вкладывала свои капиталы в более надежные инструменты — облигации. По данным BofA, суммарный объем средств, поступивших в облигационные фонды с начала года, составил $331 млрд. Это в полтора раза выше результата за аналогичный период 2025 года и лучший показатель за все время наблюдений «Денег».

Рост таких инвестиций, по мнению Алены Николаевой,— это не ставка на возвращение эпохи дешевых денег, а попытка заработать на высоких ставках, которые в качественных долларовых бумагах выросли до 5–6%. В мае доходность десятилетних казначейских облигаций после полуторалетнего перерыва поднялась до 4,7%, прибавив с начала года 0,7 процентного пункта (п. п.). При этом средняя доходность к погашению iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF, инвестирующего в корпоративные облигации инвестиционного уровня США, выросла на 1 п. п., до 5,4%.

Основным спросом пользуются фонды, ориентированные на корпоративные облигации инвестиционного уровня (IG Bond). За пять месяцев чистые привлечения в этот сегмент долгового рынка составили $176 млрд. Около $83 млрд было инвестировано в гособлигации, в первую очередь американского казначейства, $32 млрд поступило в муниципальные облигации. «Рынок любит далеко не все облигации. Длинный суверенный долг теперь многих скорее пугает. Огромные дефициты, рост госдолга, дорогая нефть, инфляция — все это толкает цену таких облигаций вниз»,— считает Алена Николаева.

Отдельные категории фондов при этом столкнулись с чистыми продажами. Наибольший объем средств был выведен из фондов, ориентированных на высокодоходные облигации (HY Bond), клиенты которых забрали с начала года $4,7 млрд. Только за весенние месяцы продажи составили почти $10 млрд. «Когда деньги дорогие, рынок начинает внимательнее смотреть на баланс компаний и на то, смогут ли те нормально рефинансировать долги. Пока экономика держится, все выглядит хорошо. Но чем дольше ставки остаются высокими, тем больше рынок нервничает по поводу слабых заемщиков»,— поясняет госпожа Николаева.

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Рублевый долг

Рекордными темпами растет интерес и к облигациям в России. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, с начала года только розничные облигационные фонды привлекли от клиентов 382 млрд руб. ($4,9 млрд при среднем курсе на внебиржевом рынке 77,4 руб./$), улучшив показатель аналогичного периода 2025 года в четыре раза. Более чем вдвое выросли вложения россиян в фонды денежного рынка — со 110 млрд руб. до 226 млрд руб. ($2,9 млрд). При этом продажи паев ПИФов акций выросли в полтора раза, до 16,7 млрд руб. ($215,8 млн).

Инвестиционные предпочтения россиян продиктованы результатами управления паевыми инвестиционными фондами. Второй год подряд самые высокие темпы роста паев демонстрируют ПИФы облигаций. По данным Investfunds, с начала года они принесли доход на уровне 6–10%, что стало реакцией на дальнейшие шаги Банка России по снижению ключевой ставки. С начала года регулятор опустил ее на 1,5 п. п., до 14,5%. Но уровень ставки по-прежнему высок и ограничивает как рост экономики страны, так и фондового рынка. С начала года индекс Московской биржи снизился на 4,8%, до 2632 пунктов. В итоге паи большинства фондов акций потеряли в цене 0,5–8%.

Татьяна Палаева