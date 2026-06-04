Минус на плюс

После двух месяцев спада в марте ВВП России вернулся к росту, заявил президент Владимир Путин на совещании 15 мая. По мнению опрошенных «Деньгами» аналитиков, по итогам 2026 года экономика вырастет на 0,5–1%, в случае если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. В выигрыше окажется и фондовый рынок, который после полуторалетнего простоя сможет выйти из диапазона 2500–3000 пунктов по индексу Московской биржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

На совещании по экономическим вопросам в Кремле 15 мая Владимир Путин заявил, что после двух месяцев спада внутренний валовой продукт (ВВП) страны в марте прибавил в годовом выражении 1,8%. По апрельским данным Росстата, в январе ВВП снизился на 2,1%, в феврале — на 1,5% (в мае данные были пересмотрены до –1,8% и –1,1% соответственно). По майским данным Минэкономразвития, снижение ВВП за первые три месяца года составило 0,3% год к году. В министерстве это объяснили статистическим эффектом высокой базы прошлого года, холодной погодой и меньшим количеством рабочих дней. В этой ситуации прогноз по росту ВВП на 2026 год был снижен с 1,3% до 0,4%, то есть ниже прогноза ЦБ (0,5–1,5%).

К факторам снижения ВВП в начале года опрошенные «Деньгами» аналитики относят перенос части потребления на четвертый квартал прошлого года перед повышением НДС с 1 января этого года. «Негативное влияние на промпроизводство и экономику оказывали незапланированные ремонты на НПЗ и других промышленных объектах в начале года»,— полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Продолжала давить на экономику и жесткая монетарная политика Банка России. Хотя с пикового прошлогоднего уровня 21% ключевая ставка и была снижена до 14,5% (в апреле текущего года), по мнению господина Васильева, полный эффект на экономику и инфляцию от ДКП достигается на горизонте трех-шести кварталов.

В марте—апреле сдерживающие технические факторы ослабили влияние на экономику, началась «оттепель». Как отмечает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов, произошло улучшение внешних условий для российских экспортеров, усилился стимулирующий эффект от значительного авансирования госрасходов в начале года. В марте средняя цена Urals выросла на 73%, до $77 за баррель, в апреле она подорожала еще на 23%, до $95. По оценке МЭА, в марте доходы России от нефтеэкспорта выросли почти вдвое, до $19 млрд, в апреле составили $19,2 млрд.

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Слабая экономика — это один из факторов давления на фондовый рынок, но не напрямую, а через ожидания по прибыли компаний и дивидендам. Как отмечает руководитель направления по работе с драгоценными металлами УК «Ингосстрах-инвестиции» Дмитрий Смолин, для инвесторов важен не сам факт снижения ВВП, а его влияние на спрос, маржинальность бизнеса, долговую нагрузку и способность компаний генерировать денежный поток. При этом выйти индексу Московской биржи из диапазона 2500–3000 пунктов, в котором он торгуется с апреля 2025 года, мешают в первую очередь высокие рублевые ставки, которые делают инвестиции в акции менее интересными. «При ключевой ставке 14,5% акции конкурируют с депозитами и облигациями/ОФЗ, поэтому инвесторы требуют высокой потенциальной доходности и не готовы платить за российские бумаги высокие мультипликаторы. Высокая ставка также увеличивает стоимость долга и снижает интерес к рисковым активам»,— считает Дмитрий Смолин.

Мартовский рост экономики — позитивный сигнал, но одного месяца роста недостаточно для разворота рынка, отмечают участники рынка. Для инвестиций в акции важно устойчивое улучшение корпоративных прибылей и снижение ключевой ставки. «Если восстановление подтвердится в следующих месяцах, это может постепенно поддержать интерес к рынку, особенно в секторах, ориентированных на внутренний спрос»,— полагает Дмитрий Смолин. Во втором квартале в пользу большего роста экономики, как считает Михаил Васильев, будет играть календарный фактор: в мае—июне этого года будет на три рабочих дня больше, чем годом ранее. Рост сырьевых цен из-за войны на Ближнем Востоке и увеличение квот на нефтедобычу в рамках сделки ОПЕК+ будет, на его взгляд, также поддерживать российские экспортно ориентированные компании.

В целом по году все опрошенные «Деньгами» аналитики ждут положительной динамики ВВП. В Совкомбанке допускают подъем ВВП по итогам 2026 года на 0,5%, в 2027-м — на 1%, в ПСБ ждут роста на 1% и 2–2,5% соответственно. В рисковом сценарии, вероятность которого Денис Попов оценивает в не менее 30%, реальный ВВП будет держаться на околонулевом уровне ближайшие два года. Триггерами перехода к этому сценарию могут стать глобальный финансовый и экономический кризис, рост внутренней инфляции и прекращение снижения ключевой ставки. Беспокойство вызывает и снижение инвестиций в основной капитал, которые уменьшаются уже год на фоне распространения оптимизационных бизнес-стратегий. «Снижение инвестиций не только ограничивает экономический рост, но и ведет к сужению экономического потенциала, а значит, ограничивает будущий рост ВВП»,— сетует господин Попов.

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Минимизировать вероятность негативного сценария, как считает Денис Попов, могла бы уверенность в продолжении смягчения денежно-кредитных условий, которая, в свою очередь, зависит от успехов в снижении инфляции и инфляционных ожиданий. «На текущий момент в базовом прогнозе мы ожидаем ключевую ставку на конец 2026 года на уровне 12% и ее снижение до 10% в 2027 году. Такого тренда, по нашему мнению, будет достаточно для того, чтобы обеспечить возврат экономики к сбалансированному росту на рубеже 2026–2027 годов»,— считает господин Попов. На ближайшем заседании ЦБ, которое состоится 19 июня, как прогнозирует Михаил Васильев, ставка снова будет снижена на 0,5 п. п., до 14%, а к концу года вернется к 12,5%. «Значительная часть корпоративных кредитов выдана по плавающей ставке. Поэтому каждое снижение ставки ЦБ приводит к тому, что бизнес будет меньше тратить на обслуживание долга»,— поясняет господин Васильев.

Более низкая ключевая ставка в сочетании с положительной, пусть и небольшой, динамикой экономики поддержит фондовый рынок и частные инвестиции. В базовом сценарии, который подразумевает снижение ставки до 12–14%, ослабление рубля и стабильный геополитический фон, старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова закладывает рост индекса Московской биржи до 3100–3600 пунктов. В случае более сильного снижения ключевой ставки и позитивных сдвигов в геополитике, а также притока ликвидности на рынок индекс может подняться до 3900–4300 пунктов. «В случае паузы в снижении ставки или эскалации санкций индекс останется в диапазоне 2500–3000 пунктов»,— полагает госпожа Попова.

Пан или пропал Российские акции падают. Почему это происходит и возможен ли разворот тренда? Попробуем разобраться. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Российский фондовый рынок падает уже третий год подряд, устанавливая антирекорды. Причины снижения индекса Московской биржи в этом году связаны, с нашей точки зрения, в первую очередь с торможением российской экономики. В марте Минэкономразвития понизило прогноз темпов роста российского ВВП в 2026 году с 1,3%, которые оно прогнозировало осенью 2025 года, до символических 0,4%. Дефицит бюджета России в январе—апреле составил почти 5,9 трлн руб., это в два раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, пока не просматриваются перспективы мирного урегулирования российско-украинского конфликта, что не добавляет оптимизма инвесторам. Ко всем вышеперечисленным факторам акции просто не выдерживают конкуренции с облигациями и фондами денежного рынка, которые в настоящее время имеют положительную реальную доходность, заметно превышающую текущий уровень инфляции. Конечно, Банк России ведет активную работу по снижению ключевой ставки, снизив ее с прошлогодних пиковых значений в 21% до 14,5% по итогам апрельского заседания. Но пока данное снижение ставок не сильно повлияло как на ситуацию в экономике, которая остается в депрессивном состоянии, так и на привлекательность акций. Не помог российскому рынку даже рост цен на нефть вследствие войны на Ближнем Востоке, так как он сопровождается увеличением издержек нефтяных компаний на логистику, фрахт, страхование. Экономику экспортеров убивает и крепкий курс рубля, который второй год удерживает лидирующие позиции в рейтинге самых быстрорастущих валют развивающихся стран против доллара США. Впрочем, даже на фоне в целом стагнирующей экономики есть отдельные благополучные акции — например, бумаги Сбербанка, который последовательно наращивает прибыль и увеличил рентабельность капитала. Еще один успешный игрок финансового сектора — «Т-Технологии». В технологическом секторе показатели улучшают «Яндекс», «Озон», группа «Позитив». Большие надежды на сектор здравоохранения. Так, «Промомед» продемонстрировал в прошлом году рост финансовых показателей выше, чем у всех остальных эмитентов, акции которых торгуются на Мосбирже. Хорошие результаты и у другого представителя сектора здравоохранения — компании «Озон Фармацевтика». Но это скорее исключение: длительное снижение российских акций вызвало апатию у участников торгов, которые, устав ждать лучших времен, постепенно продают бумаги. Когда же нисходящий тренд может сломаться? На наш взгляд, это произойдет тогда, когда процентные ставки упадут на 2–3% ниже уровней не инфляции по Росстату, которая сейчас находится на отметке примерно 5,6% в годовом выражении, а инфляционных ожиданий, которые в настоящее время составляют 14–15%. Это, по моему мнению, может случиться ближе к концу 2026 года, и по итогам уже следующего, 2027 года мы увидим долгожданный рост российского фондового рынка даже при неизменной геополитической ситуации. Тем более что более низкие процентные ставки ускорят и экономический рост в России в следующем году, исходя из роста потребительской активности, на фоне вероятного снижения нормы сбережений у населения, а также вероятного роста инвестиций. Можно ожидать, что дивидендная доходность целого набора акций, таких как Сбербанк, МТС, «Транснефть», X5, «Ренессанс Страхование», «Дом.рф» и других компаний, превысит доходности государственных облигаций. К тому же на фоне более низких ставок и вероятного снижения цен на нефть во второй половине 2026 года ослабеет курс рубля, что повысит привлекательность бумаг экспортеров. Падение российского рынка ведет к тому, что он становится все более дешевым как по сравнению со своими среднеисторическими значениями, так и с оценкой рынков других развивающихся стран. Так, средний мультипликатор P/E (Price-to-Earnings, цена/прибыль) по российскому рынку сейчас примерно 3–5 по сравнению с 6–8 до 2022 года, а средний показатель P/E для развивающихся рынков сейчас на уровне 13, то есть российские акции стоят в несколько раз дешевле своих зарубежных аналогов. Из-за фактической изолированности отечественного рынка аргумент о его недооцененности относительно аналогов носит скорее теоретический характер, но для профессиональных управляющих он имеет значение. Поэтому они будут увеличивать вложения в акции относительно других классов активов. Риски для оптимистичного сценария для фондового рынка лежат в плоскости возможной геополитической эскалации, а также в том, что Банк России может остановить процесс снижения ключевой ставки, если инфляция вновь начнет ускоряться. Сергей Суверов, стратег УК «Арикапитал»

Иван Евишкин