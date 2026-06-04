Плата за проезд

Путешествия на автомобиле этим летом в России будут популярнее, чем авиаперелеты и железнодорожные рейсы. Какие новые платные дороги доступны в новом отпускном сезоне и как подорожали старые, в материале «Денег».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Не нужно покупать билеты, следить за расписанием транспорта — сел и поехал» — так рассуждают большинство путешественников, обзаведясь личным автомобилем. На фоне сбоев в авиасообщении автомобиль в России продолжает убеждать своих владельцев в том, что он не роскошь, а средство передвижения — как для будничных городских поездок, так и для дальних путешествий на время отпуска.

По данным Российского союза туриндустрии, в прошлом году жители России совершили рекордные 100 млн турпоездок, из них 45% туристов отправились к месту отдыха на автомобилях, 35% предпочли воздушные маршруты, а оставшиеся 20% — железные дороги.

В наступившем летнем туристическом сезоне популярность автомобиля для длительных поездок возрастет еще больше: судя по опросу «Яндекс Путешествий», если в прошлом году на автомобиле передвигались в отпуске 69% жителей России, в этом туристические поездки на авто планируют уже 80% опрошенных. Отчасти рост популярности путешествий на личном транспортном средстве связан с перебоями в авиационном сообщении. «В связи с сохраняющимися ограничениями в сфере авиационного сообщения развитие автотуризма приобретает характер стратегического приоритета туристической отрасли. Сегодня люди все чаще выбирают поездки на машине. Это удобно, мобильно и позволяет планировать отпуск без привязки к расписанию обычного транспорта»,— заявил недавно на официальном сайте министр экономического развития России Максим Решетников.

Рост автомобильного туризма связан еще и с бурным развитием автодорожной сети, в том числе — платных дорог. Сейчас общая протяженность скоростных трасс, где можно двигаться с разрешенной скоростью 110 км/ч и где нет светофоров и пересечений в одном уровне, превышает 9 тыс. км. Из них, по данным компании «Автодор», более 3,5 тыс. км имеют статус платных автомагистралей.

Эх, прокачу!

К новым участкам платных скоростных автомобильных дорог, которыми можно воспользоваться этим летом, относится и трасса А-289 протяженностью 120 км от Краснодара до подъезда к Крымскому мосту. Она стала платной в апреле 2025 года. Проезд по ней этим летом на легковом автомобиле стоит 800 руб. В июле прошлого года на трассе М-12 «Восток» был открыт участок Дюртюли—Ачит, который соединил Республику Башкортостан и Свердловскую область. В этом году преодолеть отрезок качественной магистрали в 300 км предлагается за 1860 руб.

К новым платным дорогам локального уровня относится Мытищинская хорда — запущенный в прошлом году участок в 16 км на севере Московской области, который соединяет Дмитровское и Ярославское шоссе (цена проезда для легкового авто — 238 руб.). А еще в прошлом году на трассе М-3 «Украина» стал платным участок от деревни Бекасово в Подмосковье до Рогачева в Калужской области (протяженность — 20 км, цена в этом году — 100 руб.).

Самые востребованные автодороги лета К летнему сезону ключевой туристической артерией остается трасса М-12 «Восток», которая уже соединила Москву и Казань и постепенно продлевается в сторону Екатеринбурга. Это принципиально новая скоростная магистраль, которая сокращает время в пути почти вдвое по сравнению со старой М-7. Также активно используются уже построенные ранее скоростные трассы М-11 «Нева» (Москва—Санкт-Петербург) и М-4 «Дон» (Москва—Юг России). Важно, что в 2026 году тарифы на платных дорогах были проиндексированы на 3,5–15% из-за инфляции и роста затрат на содержание инфраструктуры, но в среднем цена остается в диапазоне 4–7 руб. за километр. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов

Фото: Freedom Finance Global Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов

Фото: Freedom Finance Global Наряду с экономией по сравнению с тратами на билеты на другие виды транспорта главный плюс путешествия на автомобиле — это гибкость. Можно менять маршрут, останавливаться в промежуточных точках и не зависеть от расписания. В условиях перегруженных аэропортов и роста цен на билеты это становится заметным преимуществом. Автомобиль позволяет выбирать время выезда, темп движения и маршрут. Ну и дополнительный фактор в пользу автопутешествий — развитие дорожной инфраструктуры: современные трассы вроде М-12 и М-11 дают высокую среднюю скорость и комфорт. Ряд интересных направлений сейчас стали доступнее благодаря скоростным трассам. Этим летом перед поездкой важно заранее рассчитать маршрут и бюджет, включая платные дороги и топливо. Лучше проверить тарифы и наличие транспондера — это позволяет экономить и проходить пункты оплаты без остановок. Также стоит учитывать сезонный фактор, так как летом основные трассы перегружены, поэтому лучше планировать выезд либо рано утром, либо ночью. Отдельный момент — это техническое состояние автомобиля. Перед длинной поездкой обязательно проверить тормоза, шины и уровень жидкостей, чтобы избежать лишних рисков в дороге. И, наконец, важно закладывать запас времени. Даже на скоростных трассах фактическое время в пути часто увеличивается из-за трафика, остановок и погодных условий. Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global

К новым платным трассам, которые обещают открыть в этом году, относится новый участок магистрали М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени протяженностью около 300 км. Обещано, что у него будет по две полосы движения в каждую сторону (расценки на проезд еще не объявлены). Но самым значимым ближайшим проектом среди платных дорог в этом году остается обход Адлера, который должен стать дублером существующего маршрута к Сочи. Заявленная протяженность новой магистрали — 130 км, она пройдет параллельно нынешнему серпантину, на некотором расстоянии от морского побережья. Сейчас строительство дороги идет полным ходом, ранее обещали ее запуск в 2026 году, но недавно сроки пуска в эксплуатацию были сдвинуты на 2027 год.

Что же касается уже существующих платных автомобильных дорог, то в этом году цены на проезд по ним продолжают расти. Последняя индексация тарифов на проезд по платным дорогам вступила в силу 2 марта этого года, рост цены проезда составил в диапазоне от 3,5% до 15% в зависимости от типа транспортного средства и конкретной трассы.

Как сообщает на своем официальном сайте «Автодор», например, этим летом добраться на легковой машине от Москвы до Сочи по платным трассам в среднем будет стоить 5940 руб., 6815 руб.— до Геленджика, 6765 руб.— до Новороссийска, 6970 руб.— до Анапы, 7200 руб.— до Ялты. В других же направлениях, например из Москвы до Санкт-Петербурга, поездка обойдется в 5650 руб., из Москвы до Казани — 5685 руб. При этом стоит учесть, что цена проезда по платным дорогам может колебаться в зависимости от времени суток: ночью (с 0:00 до 6:00) проезд может быть на 10–30% дешевле, а в выходные — на 5–10% дороже. В «Автодоре» напоминают, что при использовании транспондера скидка может составлять до 15%.

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«К началу летнего сезона 2026 года сеть российских платных магистралей расширилась»,— комментирует Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр». По ее словам, ключевое нововведение — завершение перевода трассы М-4 «Дон» в полностью платный режим. Повышение тарифов, по ее словам, затронуло и трассу М-11 «Нева»: путь от Твери до Москвы в дневные часы стоит 1670 руб. В столице же с 14 марта 2026 года изменилась оплата проезда по Московскому скоростному кольцу: в часы пик один участок теперь стоит 15 руб., а общая стоимость всего маршрута достигла 135 руб.

Закат в незнакомом городке

Ключевое преимущество путешествия на автомобиле — это ощутимая экономия денег, особенно когда речь идет о выезде большой семьей. «Экономия зависит от маршрута и состава поездки, но при путешествии семьей автомобиль часто становится дешевле»,— отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Он приводит в пример расходы на перелет Москва—Сочи. Летом туда и обратно он может стоить в среднем 12–18 тыс. руб. на человека, то есть семья из четырех человек заплатит 50–74 тыс. руб., в то время как поездка на автомобиле по М-4 с учетом платных участков и топлива, по его подсчетам, обойдется в 20–30 тыс. руб. туда и обратно.

Пожалуй, даже больше, чем материальную выгоду, в автомобильных путешествиях ценят свободу выбора маршрута. Вот и в опросе «Яндекс Путешествий» главной причиной выбора автомобиля для туризма респонденты назвали гибкость при выборе маршрута (59%). Далее идет возможность взять больше вещей, чем при путешествиях на самолете или поездом (40%), независимость от расписаний (35%) и простота планирования (34%). Экономическую выгоду отметил 31% опрошенных. «Главная ценность автопутешествия — абсолютная свобода,— соглашается с мнением большинства психолог Мария Соколова.— В отличие от авиапутешествий, автобусных туров, поездок на железнодорожном транспорте, автомобиль дает право на спонтанность: вы можете увидеть потрясающий закат в незнакомом городке, свернуть с трассы к заброшенной усадьбе или задержаться на лишний час в лесу. Вы сами становитесь архитекторами своего маршрута, создаете уникальные сценарии, которых может не быть в готовом организованном туре».

Куда отправиться на автомобиле летом Когда по России едешь, красота, конечно, невероятная, буквально дух захватывает: небо синее, зеленые луга, особенно если это свободная дорога… Ну просто фантастика совершенно, получите огромное удовольствие! Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер и продюсер канала National Geographic Channel, организатор авторских туров Алена Никольская

Фото: личный архив Режиссер и продюсер канала National Geographic Channel, организатор авторских туров Алена Никольская

Фото: личный архив Например, потрясающий совершенно по красоте Чуйский тракт на Алтае. Маршрут идет через Горный Алтай и включает перевалы, гейзерное озеро, термальные источники, марсианские горы, невероятно красивые скальные образования. Там есть дорогие отели, но, если не хочется отдавать сумасшедшие деньги за проживание, можно остановиться в гестхаусах или с палаткой. Но помним, что это место, где население следит за бережным отношением к природе и приветствует пристойное поведение приезжих. Еще одно место — Кенозерский национальный парк в Архангельской области. Это один из самых маленьких биосферных заповедников ЮНЕСКО с уникальной природой, деревушками с русскими избами. Можно остановиться и почувствовать, будто вы переместились на лет сто пятьдесят назад. Из мест ближе к Москве — прекрасный маршрут по Золотому кольцу. Города в хорошем состоянии, можно останавливаться, гулять, смотреть, планируя на каждый город по дню или больше, если есть возможность не торопиться. Также вариант — поездка в Калужскую область, в арт-парк «Никола-Ленивец». Это крупнейший в Европе парк современного искусства под открытым небом, огромная территория, инсталляции, прогулки, мастер-классы, велосипеды — отличный вариант на один-два дня. Еще одно направление — усадьба Поленово в Тульской области, на берегу Оки. Тут очень атмосферное место, можно прогуляться, посмотреть главный дом, парк, провести приятный выходной. Перед поездкой обязательно продумайте маршрут и приведите автомобиль в полный порядок. Нужно проверить двигатель, тормоза, подвеску, кондиционер, аккумулятор, уровень всех жидкостей — масла, тормозной жидкости, омывателя. Если планируете ехать по грунтовым дорогам, установите защиту картера. Обязательно возьмите с собой запаску, домкрат, насос, набор инструментов. Нельзя рассуждать в духе «машина вроде в порядке — поеду». Это риск, потому что в дороге может произойти нечто непредсказуемое, особенно там, где нет сервисов. И еще важно помнить, что если вы начинаете торопиться, то часто начинаете нервничать, и очень высок риск ошибок. Поэтому не торопитесь, оставляйте запас времени на непредвиденные ситуации. Это очень важно. Алена Никольская, режиссер и продюсер канала National Geographic Channel, организатор авторских туров

Впрочем, есть у автомобильных путешествий и минусы. «Среди минусов длительных поездок на автомобиле можно выделить усталость водителя, риски пробок на популярных направлениях, особенно на юг, и дополнительные расходы на топливо и платные участки. Кроме того, при дальних поездках растет нагрузка на автомобиль и риск внеплановых расходов на его эксплуатацию и ремонт»,— предупреждает Владимир Чернов.

В нынешнем летнем сезоне автопутешественникам следует быть готовыми ко все еще плохо развитой придорожной инфраструктуре платных дорог. «На платных автодорогах инфраструктура для туристов на текущий момент развита недостаточно, что, конечно, провоцирует очереди и вредит всем автопутешественникам»,— сетует Валерий Стегнин, ведущий менеджер контроля качества транспортно-пассажирской компании «БизнесБас». Особенно, на его взгляд, это ощущается на трассе М-11 «Нева». Недостаток современных комплексов также наблюдается на трассе М-4 «Дон» и на магистрали М-12 «Восток». Хотя именно на М-12 появляются первые качественные примеры многофункциональных дорожных комплексов. Один из таких — в районе Ворши перед съездом на Владимир.

«Малый и средний бизнес нечасто строит какие-либо туробъекты на трассах: они плохо окупаются, из-за того что бизнесменам трудно прийти к взаимопониманию с властями,— сетует Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании "Мой Автопрокат".— В итоге дорожную инфраструктуру создают люди, далекие от отрасли и не разбирающиеся в ее проблемах. Посмотрите на среднестатистический автокемпинг, и вы увидите, что это огороженный охраняемый участок земли, ничем особенно не отличающийся от обыкновенной автостоянки. А ведь это должна быть территория для передышки и ночлега. Чтобы она пользовалась спросом у туриста, на ней необходимы столы с теневыми навесами, мангальная площадка и игровая зона, потому что многие путешествуют с детьми».

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В глушь, в деревню

С развитием дорожной инфраструктуры растет и число направлений для автомобильных путешествий. По данным «Яндекс Путешествий», россияне стали на 10% чаще бронировать объекты с парковкой, а использование фильтра «Парковка» при поиске выросло в три раза год к году. Больше всего бронирований такого жилья приходится на Москву и Московскую область (22%), Краснодарский край (17%), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (13%). Наиболее заметный рост — в Свердловской (+17%) и Ростовской (+15%) областях и в Краснодарском крае (+13%).

Этим летом, конечно, самые востребованные направления для путешествий на автомобиле связаны с югом и морем. «Автотуризм у нас активнее всего развивается в Крыму, Краснодарском крае и на Северном Кавказе не только из-за мягкого климата, возможности купаться в море и подниматься в горы,— размышляет Дмитрий Матвеев.— На нашем юге не только самая высокая концентрация природных и исторических достопримечательностей, но и короткие интервалы между населенными пунктами, а еще — плотная сеть АЗС».

Не теряют популярности и традиционные локации для паломничества автомобильных туристов, например, по городам Золотого кольца. «Классический список мест, обязательных для посещения в путешествии по Золотому кольцу, включает Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир,— перечисляет Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве РФ.— В поездке по этим местам можно увидеть важные достопримечательности, в числе которых — Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, крупнейший мужской монастырь России, основанный в XIV веке и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А еще — Ростовский кремль в Ростове Великом, Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь, Музей ростовского купечества, Музей деревянного зодчества в Суздале, где собраны старинные постройки со всей Владимирской области: избы, церкви, ветряные мельницы».

Устойчиво растет автомобильный турпоток и на север — в Мурманскую и Архангельскую области, в Карелию, на Алтай и Северный Урал. В формировании автомобильных маршрутов для путешествий сейчас активно принимает участие государство. В рамках Концепции развития автомобильного туризма в России, в частности, развивается сайт «Путешествуй.рф», на котором сейчас представлено более 130 проверенных автомобильных маршрутов с подробной информацией о достопримечательностях. «Россиянам в первую очередь стоит обратить внимание на официальные туристические маршруты»,— советует Анна Уткина. Среди новинок, по ее наблюдениям,— двухдневный маршрут по городам Нижегородской области «Дорогами князей и мастеров» протяженностью 210 км, а также 334-километровое путешествие по Еврейской автономной области с посещением заповедника и горячих источников.

Все больше появляется и необычных видов путешествий.

Например, в Карелии большой популярностью пользуется так называемый сонный туризм, когда люди приезжают просто отоспаться, восстановить качество сна.

Еще в этом сезоне на подъеме гастрономические туры, а также экскурсии по сельской местности.

«Особенно популярными для поездок на автомобиле становятся Адыгея, Кавказские Минеральные Воды, Алтай, Байкал, Карелия»,— комментирует Айрат Мусин, директор по маркетингу российского онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру». Из относительно новых, только набирающих популярность форматов отдыха для автопутешественников, по его мнению,— гастрономический, экотуризм, «деревенинг», когда все больше туристов предпочитают крупным городам небольшие аутентичные деревни, отдых на природе в глэмпингах и путешествия по фермам с целью попробовать местные деликатесы.

Что же касается наставлений автопутешественникам этим летом, то специалисты, как и раньше, советуют перед поездкой тщательно планировать маршрут заранее и не пытаться ставить рекорды в дистанциях за рулем. «Профессиональный совет путешественникам — проектируйте маршрут "через инфраструктуру"»,— делится опытом Мария Соколова. Для семейного путешествия, по ее мнению, важно, чтобы на пути встречались места, где комфортно и взрослым, и детям. Это не только современные заправки, но и точки с чистыми санузлами, наличие качественного питания, подходящего в том числе и детям, пространства с оборудованными зонами для игр и отдыха. «Если ребенок капризничает от усталости, а у родителей заканчивается терпение из-за отсутствия возможности нормально перекусить, никакой красивый вид из окна не спасет ситуацию,— говорит эксперт.— Планировать "точки комфорта" необходимо заранее. Сегодня не во всех регионах качество инфраструктуры отвечает современным требованиям, поэтому маршрут должен быть хорошо продуман, остановки — заранее изучены по отзывам, фото и другим доступным материалам».

Алексей Грамматчиков