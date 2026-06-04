Отдых от жары

Лето — высокий сезон для поездок на Русский Север. Макрорегион привлекает туристов, решивших провести отпуск вдали от летнего зноя или открыть для себя новые, необычайные по красоте природы места страны. «Деньги» узнали, что на Севере стоить посмотреть и сколько путешествие может стоить.

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Русский Север для туристического рынка — сложившийся бренд. Этот термин нередко можно встретить в путеводителях и сервисах планирования маршрутов, хотя принадлежность к нему того или иного региона — вопрос до сих пор дискуссионный.

Традиционно под Русским Севером подразумевают Вологодскую, Архангельскую, Мурманскую области, Карелию и Коми.

Их вклад в туристический поток в масштабе страны относительно невелик. В 2025 году, по данным Росстата, в гостиницах Русского Севера суммарно остановились 2,08 млн человек, или 2,7% постояльцев по всей стране.

Секрет успеха

В туроператоре «Алеан» на северные регионы приходится около 3% от совокупного объема продаж по России. Спрос сдерживается ограничениями номерного фонда и туристической инфраструктуры, поясняют в компании. По оценке коммерческого директора YouTravel.me Валерия Бритауса, на северное направление приходится 11% от совокупного внутреннего спроса на предстоящее лето.

Дополнительный сдерживающий фактор для направлений Русского Севера — короткий туристический сезон.

Осенью и зимой путешествовать здесь не слишком комфортно из-за короткого светового дня, ну а весной многие локации малодоступны из-за таяния снега. Тем не менее, по словам господина Бритауса, Русский Север сейчас активно конкурирует с выездными туристическими направлениями.

Но хотя речь идет не о массовом, а скорее о нишевом турнаправлении, на рынке видят в нем высокий потенциал. В «Алеане» рассказывают, что активно интересоваться путешествиями в северные регионы страны туристы начали с 2020 года. Изначально основным фактором было ограниченное число доступных направлений и стремление найти новые локации внутри страны. В то же время Север заново открыли для себя путешественники, стремящиеся провести летний отпуск вдали от жары.

За сиянием и китами

Мурманская область — ключевой с точки зрения спроса путешественников регион Русского Севера. С одной стороны, из-за удаленности от городов-миллионников суммарно сюда приезжают меньше гостей, чем, например, в Карелию или Вологодскую область, с другой — именно расположенная в регионе Териберка считается одной из визитных карточек российского туризма, в том числе за рубежом. В «Алеане» говорят, что в прошлом году Мурманская область стала одним из самых быстрорастущих туристических регионов, а сейчас спрос сохраняется на уровне прошлого года.

Мурманская область в другое время года привлекает гостей возможностью увидеть северное сияние, наблюдать за китами и настоящей русской зимой. «Большая страна» в число основных достопримечательностей региона включает мыс Святой Нос у берегов Баренцева и Белого моря, где находится один из старейших в России 22-метровый маяк; петроглифы Канозера — древние наскальные рисунки предметов быта, орудий труда, лодок, животных и птиц. А также Кандалакшский заповедник, более двух третей площади которого в 70 тыс. га приходится на водную территорию, поселок Териберку, Хибины и прочее.

Трехдневный тур в Териберку с морской прогулкой с целью увидеть китов, на Russia Discovery стоит 105 тыс. руб. на человека. Первый день — трансфер в поселок выполняется из Мурманска после экскурсии по городу. На второй день планируется выход в море на поиск китов и дельфинов. Морская прогулка рассчитана на пять часов. Заключительный день — айс-флоатинг (купание в специальном гидрокостюме на поверхности воды), а также экскурсия по Териберке.

Поклонникам еще более активного отдыха может быть интересен тур на квадроциклах по полуострову Средний. Поездка на четыре дня обойдется от 150 тыс. руб. на человека. Маршрут общей протяженностью 270 км проходит по пересеченной местности и каменистому морскому берегу, включая несколько бродов и горный перевал Мустатунтури. Первая точка — поселок Старая Титовка, куда участников доставят из Мурманска. Затем предстоит путь к горе Мотка и бухте Эйна, посещение самой северной точки европейской части России — мысов Немецкий и Кекурский, осмотр древнего саамского капища. Жить путешественники будут в глэмпинге на мысе Литке.

Альтернатива — джип-тур по полуостровам Средний и Рыбачий. Участие в четырехдневной поездке на Russia Discovery стоит от 90 тыс. руб. Маршрут включает посещение мыса Немецкий, саамских сейдов Акка и Укка, Берега рыжих камней, и поездку через хребет Мустатунтури. Проживание предусмотрено на турбазе на мысе Литке.

Более дорогой, правда, совсем не летний вариант — снегоходный тур с экспедицией в Хибинах. Эта поездка продолжительностью шесть дней для одного человека обойдется от 197,8 тыс. руб. Маршрут проходит по побережью Белого моря, включает посещение поморских деревень и оленеводов. Путешественников встречают на вокзале в Кандалакше и доставляют в Варзугу, откуда начинается тур на снегоходах. По пути расположены Никодимский маяк, который находится в самой южной точке Кольского полуострова, и Ловозеро. Размещение планируется в гостиницах и гостевых домах.

К монастырям и портам

Архангельск точно понравится любителям истории. Здесь находится первый морской порт России, откуда началось освоение Арктики. Там — всемирно известный Соловецкий монастырь, который входит в число объектов ЮНЕСКО. А еще — Кенозерский парк, в составе которого более 100 памятников архитектуры, крупнейший музей деревянного зодчества Малые Корелы площадью 140 га, старинный город-музей Каргополь, Пинежские пещеры с множеством сталактитов, сталагмитов, подземными озерами и прочим.

На портале «Большая страна» есть тур по Архангельской области «Попробуй Арктику на вкус» стоимостью 60,3 тыс. руб. на человека, группы собираются с конца мая. Добраться до точки старта придется самостоятельно: авиабилеты в цену не входят. Программа рассчитана на три дня и включает обзорную экскурсию по Архангельску, в том числе по «Немецкой слободе» — месту поселения иностранных купцов и промышленников, мастер-класс по росписи козули — архангельского пряника, обед с блюдами по историческим рецептам, популярным у живших в городе иностранцев, ужин с блюдами кухни Севера и т. д. На второй день запланировано посещение музея народных промыслов и ремесел в деревне Уйме и комплекса Малые Корелы. На третий — обзорная экскурсия по Северодвинску с осмотром модели атомной подводной лодки и прогулка по берегу Белого моря.

В каталоге Russia Discovery есть предложение тура вокруг Онежского полуострова на шесть дней, цена — от 126,7 тыс. руб. на человека. Каждый день участникам предстоит преодолевать больше 100 км по кромке Белого моря, тур включает посещение семи старинных деревень и осмотр достопримечательности. Ночи путешественники проведут в гостевых домах на территории национального парка «Онежское Поморье» и в отеле в Онеге. Поездка начинается в Онеге, затем маршрут идет через остров Кий, где находится Онежский Крестный монастырь, села Пурнема, Пушлахта, Лопшеньга, Ярнема и Уна. По пути также планируется осмотр музея-аэропорта «Воздушные причалы Белого моря», самой северной в России перепелиной фермы и т. д.

Для поклонников парусного спорта на Russia Discovery есть предложение похода по озерам Кенозерского национального парка на парусных карбасах. Цена восьмидневного тура — от 85 тыс. руб. на человека. Путешествие начинается от железнодорожной станции Плесецкая Архангельской области. Маршрут включает озеро Свиное, посещение Почезерского погоста — храмового комплекса XVIII века — в лесах Кенозерья, походные бани, регата и так далее.

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Лагерное наследие

Коми у многих путешественников ассоциируется с умирающими поселками Воркутинского кольца. Но точки притяжения в регионе есть не только для любителей сталкерских туров. В республике на территории Печоро-Илычского заповедника расположено плато Маньпупунёр с каменными столбами высотой в 15 этажей. На плато сохранились части горных пиков, возвышающихся там уже 200 млн лет. Для народа манси это сакральное место. Реликтовые растения, бореальные леса, редкие виды животных и птиц можно наблюдать на территории национального парка «Югыд ва» (в переводе с языка коми — «светлая вода») площадью свыше 1,8 млн га. Туристов привлекает хребет Тимаиз в Вуктыльском районе Коми высотой 693 м, где расположенный на вершине ельник зимой образует арки. Любители сплавов давно облюбовали реку Печора протяженностью 1,8 тыс. км и реку Щугор протяженностью 300 км.

На Youtravel путевку с посещением плато Мальпупунёр и перевала Дятлова можно приобрести за 74,7 тыс. руб. на человека. Продолжительность пешего перехода — 14 дней. Маршрут начинается от города Ивдель, откуда туристов доставляют до берега реки Ауспия. В цену входит аренда туристического снаряжения, трехразовое питание (горячее и сухпаек), спутниковая связь и навигация. Проживание в палатках и кемпингах.

Тем, кто не готов к двухнедельному пешему походу, стоит обратить внимание на однодневное путешествие к плато Маньпупунёр и перевалу Дятлова на вертолете. Цена билета — от 99,99 тыс. руб. на человека. Стартует тур с вертолетной площадки в городе Нягань (ХМАО). В программе предусмотрена экскурсия, отдых в беседке у избы егерей, обед.

Вариантов организации сплавов по рекам Коми несколько. Один из подобных туров на YouTravel — сплав-рыбалка на катамаранах по притокам Печоры, стартующий из села Ижма. Маршрут рассчитан на 14 дней, цена — от 70 тыс. руб. на человека. Как обещает организатор, участникам встретятся небольшие и крупные полноводные реки, богатые хариусом, сигом, щукой, язем и другой рыбой. В дни приезда и отъезда размещение в гостевом доме, во время сплава — в палатках. На маршруте предусмотрено размещение на одну ночь в лесной избе с баней. В цену тура входит питание, необходимое туристическое снаряжение, услуги гида-проводника и посещение музея в Ижме.

Ближе к городу

Карелия — соседний с Ленинградской областью регион. Планировать сюда поездки логистически несложно, а речь может идти о маршрутах практически любой продолжительности. У туристов регион славится в первую очередь водными объектами: всего на территории республики более 60 тыс. озер и 27 тыс. рек. Здесь можно запланировать сплав или просто провести время у воды. Можно посетить Ладожские шхеры — архипелаг из более чем 300 скалистых островов, за которыми приезжают в регион.

Но есть и культурно-исторические достопримечательности.

Основная точка притяжения в Карелии — остров Кижи с музеем деревянной архитектуры под открытым небом, где находится несколько десятков памятников деревянного зодчества, перевезенных из различных карельских деревень.

Не менее известен и Валаамский мужской монастырь, основание которого относят к началу XIV века. К числу основных карельских достопримечательностей относят горный парк Рускеала, заповедник Кивач с водопадом и курорт Марциальные Воды.

На «Большой стране» есть девятидневный тур по Карелии с посещением всех основных точек — Кижей, Валаама, Петрозаводска, Рускеалы, а также Соловецкого монастыря. Цена поездки — от 185 тыс. руб. на человека. Тур предусматривает проживание в стандартных номерах в гостиницах Петрозаводска, Сортавалы, Кеми и на Соловках. В цену входит проезд на метеорах на острова Кижи и Валаам, проезд на теплоходе на Соловки, а также катание на катере по Ладожским шхерам.

Более экономный вариант на том же портале — пятидневный тур ценой от 80,6 тыс. руб. на человека с посещением Кижей, Валаама и Соловков. Вариант с посещением Рускеалы, Кивача и Соловков обойдется в 65 тыс. руб. на человека, протяженность тура — шесть дней. В цену туров входят транспортные расходы, питание и проживание в гостиницах.

Путь в монастырь

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Посещение Вологодской области, возможно, самый доступный для жителей центра страны способ познакомиться с Русским Севером — Москву и Вологду отделяет 480 км автодороги. В самой Вологде туристам рекомендуют Вологодский кремль, который основал еще Иван Грозный. Комплекс включает 78-метровую колокольню, откуда открывается панорама Вологды, Софийский собор с фреской Страшного суда и иконостасом XVIII века, Симоновский корпус с коллекцией древних монет и оружия. Еще в Вологде находится музей кружева, имеющий одну из крупнейших в России коллекций рукодельных изделий.

В области стоит посетить национальный парк «Русский север» площадью 168 тыс. га между озерами Белое, Воже и Кубенское. На территории парка находятся основанный в 1397 году на берегу Сиверского озера Кирилло-Белозерский монастырь, Горицкий и Ферапонтов монастыри, Шалго-Бодуновский и Сокольский боры. В регионе также расположен один из древнейших городов Русского Севера — Великий Устюг, существующий с XII века, где сегодня туристы могут побывать в резиденции Деда Мороза и тематическом парке развлечений. Любителей древностей может заинтересовать воссозданное древнерусское поселение Сугорье. Образцы архитектуры Вологодчины собраны в музее деревянного зодчества «Семенково», который занимает почти 13 га. Интересующимся архитектурой стоит наведаться в город Тотьма, чьи храмы знамениты своими кружевными орнаментами.

На «Большой стране» есть предложение автобусного тура из Москвы в Вологодскую область с посещением Ярославской области ценою от 24,3 тыс. руб. на человека. Поездка рассчитана на три дня. Включено посещение комплекса «Сугорье», Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей, Вологодского кремля и музея кружева. Размещение в отеле в Вологде, в цену также входит экскурсионное обслуживание и входные билеты.

Билет на автобусный тур по Вологодской области «От Сухоны до Белого озера» обойдется в 34,5 тыс. руб. на человека. Этот маршрут рассчитан на четыре дня и помимо достопримечательностей Вологды включает посещение Тотьмы с экскурсией в культурно-исторический комплекс «Соль Тотемская», где можно ознакомиться со средневековыми технологиями солеварного промысла, а также — поездку в Белозерск и Череповец. Предусмотрено размещение в гостиницах.

На YouTravel есть предложение пятидневного тура в Великий Устюг и Сольвычегодск на автобусе, стоимостью от 42,99 тыс. руб. на человека. В маршрут входит посещение Спасо-Прилуцкого монастыря, Тотьмы, Великого Устюга, Красноборска, Сольвычегодска. Размещение в гостиницах. Цена тура также включает экскурсии в местах остановок.

У туристов есть также возможность отправиться в организованное велопутешествие по Вологодской области. Цена доступного на YouTravel варианта — 87 тыс. руб. на человека, продолжительность тура — пять дней. Заезд пройдет по маршруту Череповец—Белозерск—Кириллов—Сокольский бор—Ципина гора—Куракино—Щаниково—Вологда. Включено проживание в гостиницах с завтраками, машина сопровождения с перевозкой багажа, поддержка механика. Аренда велосипеда (3 тыс. руб. в сутки) или электровелосипеда (10 тыс. руб. в сутки) оплачивается отдельно.

Александра Мерцалова