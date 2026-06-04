Ставка на внутренние резервы

Российский рынок акций готов перейти к росту, считают аналитики отечественных инвесткомпаний. Относительно мирового рынка они настроены пессимистично: более половины экспертов полагают, что рынок перегрет и созрел для коррекции.

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Надежда на рост

Опрошенные «Деньгами» представители инвестиционных компаний рассчитывают на рост российского рынка акций уже во втором полугодии 2026 года и в 2027 году. Свои надежды в первую очередь они связывают с продолжением смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, который с июня прошлого года уже опустил ключевую ставку с 21% до 14,5% годовых.

«Базовый сценарий на второе полугодие у нас умеренно позитивный»,— говорит аналитик УК «Первая» Игорь Казарин. Ключевыми драйверами роста рынка, по его мнению, могут стать продолжение цикла смягчения ДКП и постепенный переток средств частных инвесторов из инструментов денежного рынка и депозитов в акции.

«Накопленная за период жесткой ДКП депозитная масса формирует значительный потенциал ликвидности»,— отмечает он.

Сдерживающими факторами, по его мнению, могут выступить рост фискальной нагрузки на корпоративный сектор, невыгодный экспортерам крепкий рубль и санкционное давление.

Планомерное снижение ключевой ставки Банка России уменьшает привлекательность депозитов и может способствовать росту интереса инвесторов к рынку акций, соглашается глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Она считает, что в текущих ценах акций пока не заложено то, что снижение ключевой ставки снижает стоимость обслуживания долговых обязательств для эмитентов и способствует улучшению их финансового положения. На текущий момент настроения инвесторов в отношении рынка акций остаются сдержанными из-за неопределенности в геополитике, а также вследствие опасений относительно состояния экономики России, считает она. «Тем не менее мы полагаем, что рынок может быть близок к прохождению низшей точки спада, поэтому не исключаем восстановления уже во втором полугодии 2026 года»,— говорит Наталия Пырьева.

«Мы позитивно смотрим на российский рынок акций — фундаментальная оценка подразумевает потенциал роста свыше 50% на горизонте ближайших 12 месяцев»,— говорит портфельный управляющий «ВИМ Инвестиции» Алексей Ильин. Его базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки до 12% годовых к концу 2026 года и до 11% в первом квартале 2027 года. Дополнительным фактором для роста рынка должно стать умеренное ослабление курса рубля после укрепления последних месяцев (с начала апреля по середину мая валютный курс укрепился на 9,1% к доллару США и на 8% к китайскому юаню, подсчитал эксперт), что окажет положительное влияние на финансовые результаты российских экспортеров.

«Банк России, вероятно, опустит ключевую ставку до 13% к концу года, что создает фундамент для переоценки акций на горизонте полутора лет»,— прогнозирует аналитик «Алор Брокер» Кирилл Васильев. На депозитах и в инструментах денежного рынка у российских домохозяйств сейчас сосредоточены большие суммы, накопленные в период высоких ставок, поэтому даже частичный переток нескольких процентов этого объема способен создать ощутимый спрос на акции, считает он. Это подтверждают данные ЦБ, обращает внимание Кирилл Васильев: за апрель розничные инвесторы приобрели акций на 43,7 млрд руб. против 25,6 млрд руб. в марте. Это крупнейший месячный объем покупок более чем за два года.

«Базовый прогноз УК ПСБ по индексу Мосбиржи предполагает достижение 3150 пунктов к концу 2026 года, что дает потенциал роста около 20% от уровней середины мая»,— считает руководитель аналитического отдела управляющей компании Александр Головцов. Еще 6–7% к прибыльности инвестиций на данном интервале, по его расчетам, могут добавить дивидендные выплаты.

«Индекс Мосбиржи на середину мая находился в районе 2600–2700 пунктов, а в нашем базовом сценарии к концу 2026 года может вырасти до 3300 пунктов»,— рассказывает стратег «СберИнвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров. При этом полная, с учетом дивидендов, доходность индекса может составить около 28%, подсчитал он. Главные вероятные причины такого движения Дмитрий Макаров видит в снижении ставок, росте прибыли компаний и ослаблении рубля к уровню около 85 руб./$. После снижения ключевой ставки до 14,5% базовым сценарием в «СберИнвестициях» считают ее дальнейшее ослабление по мере замедления инфляции, поясняет эксперт, что создаст условия для снижения доходностей ОФЗ и повышения справедливых оценок акций, особенно компаний внутреннего сектора.

В 2027 году вероятно дальнейшее восстановление российского фондового рынка благодаря эффекту смягчения ДКП, все еще сравнительно высоким ценам на энергоносители и возможному геополитическому потеплению, полагает Александр Головцов. В 2027 году потенциал роста сохраняется, индекс Мосбиржи может выйти в район 4050 пунктов, полагает Дмитрий Макаров. В 2027 году к драйверам роста добавится фактор восстановления дивидендной доходности у компаний, завершивших цикл капитальных вложений, и бенефициаров восстановления деловой активности после смягчения ДКП, отмечает Игорь Казарин.

Правила отбора

В отраслевом разрезе Алексей Ильин выделяет на российском рынке акций три сектора, по его мнению, с наибольшим потенциалом роста: финансовый, ИТ и цветные металлы. Компании этих секторов лучше других адаптировались к условиям высоких процентных ставок, поясняет он: они демонстрируют устойчивый рост бизнеса, имеют невысокую долговую нагрузку и платят дивиденды, а корпоративное управление у них остается на высоком уровне. «В финансовом секторе российские публичные банки торгуются с P/E около 3,7x за 2026 год при рентабельности капитала выше 20%. Это существенно привлекательнее, чем у банков развивающихся рынков (P/E около 7,8x при ROE около 16%)»,— отмечает Алексей Ильин.

Наилучшие шансы обогнать рынок в целом во втором полугодии имеют акции финансового сектора, нефтяных и энергосетевых компаний, считает Александр Головцов.

Этому способствуют текущая высокая рентабельность кредитного бизнеса, оживление объемов кредитования, продолжительное сохранение высоких цен на нефть и заявленные правительством планы индексации тарифов в 2026–2029 годах, поясняет он. В 2027-м ожидаемое оживление экономического роста может улучшить результаты компаний потребительского сектора, рентабельность которых сейчас находится под давлением, прогнозирует аналитик. Финансовый сектор и энергосети с большой вероятностью удержат высокие темпы роста прибыли, отмечает он.

«Банковский сектор остается первым кандидатом на рост,— считает Кирилл Васильев.— Он выиграет при снижении ставки за счет того, что уменьшатся резервы, восстановится кредитование, улучшится чистая процентная маржа». Банки, как ключевые бенефициары снижения процентных ставок, с одной стороны, выигрывают за счет снижения стоимости фондирования и тем самым наращивают прибыль при сохраняющейся доходности выданных кредитов, отмечает Игорь Казарин, а с другой — снижение процентных ставок способно активизировать спрос на кредитование в большинстве сегментов экономики. Также он выделяет сегмент e-commerce, представители которого выигрывают от снижения ставки и восстановления реальных доходов населения при оживлении экономики и не зависят от валютных рисков. «В сырьевом секторе возможны точечные истории на индивидуальных триггерах, таких как завершение инвестпрограмм, восстановление маржи, но как сегмент он остается под давлением крепкого рубля и налоговой нагрузки»,— отмечает эксперт.

«Мы полагаем, что динамику лучше рынка может показать ИТ-сектор, который оказался под существенным давлением в последние годы»,— говорит Наталия Пырьева. Снижение ключевой ставки и улучшение финансового положения российского бизнеса могут активизировать спрос на продукты и услуги ИТ, что приведет к росту доходов компаний сектора, предполагает она. Кроме того, снижение стоимости фондирования может оказать благоприятное воздействие на представителей телекоммуникационного сектора, который сейчас оказался под заметным давлением дорогих долгов, добавляет аналитик.

Дмитрий Макаров во втором полугодии 2026 года ожидает опережающую рынок динамику прежде всего у акций компаний, ориентированных на внутренний рынок: высокотехнологичного сектора, финансов, фармацевтики и ритейла. «Их ключевое преимущество в том, что они сильнее других выигрывают от снижения доходностей ОФЗ и смягчения денежно-кредитной политики»,— говорит он.

Мировая развилка

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Относительно перспектив мировых рынков акций мнения опрошенных «Деньгами» экспертов разделились практически на диаметрально противоположные, причем примерно поровну.

Пессимисты в первую очередь отмечают их дороговизну. Большинство зарубежных фондовых рынков явно перегреты по всем оценочным мультипликаторам, говорит Александр Головцов. При этом, отмечает он, денежно-кредитная политика почти во всех ключевых странах явно склоняется в сторону большей жесткости. «Скачок мировых цен на энергоносители ведет одновременно и к повышению инфляции, и к торможению экономического роста за рубежом. Это наносит двойной удар по перспективам иностранных акций»,— полагает аналитик.

Развитые рынки подходят к финалу цикла монетарного смягчения с повышенными мультипликаторами, считает Игорь Казарин. «Значительная часть капитализации американских индексов сосредоточена в узкой группе бенефициаров инвестиций в инфраструктуру и создание ИИ-продуктов, что создает асимметричный риск, то есть позитив уже частично заложен в цены, а негативные сценарии — нет»,— говорит он. Развивающиеся рынки, по мнению Игоря Казарина, выглядят интереснее по соотношению «риск—доходность»: так, например, китайский рынок выигрывает за счет потенциала стимулирующих мер, индийский — на демографии и притоке внутренних сбережений.

По мнению Алексея Ильина, мировые рынки акций в целом выглядят дорогими на фоне сочетания нескольких неблагоприятных факторов: это высокие цены на нефть, ускоряющаяся инфляция и значительные бюджетные дефициты в развитых странах. Рост мировых индексов в последние шесть-девять месяцев во многом определялся эйфорией вокруг искусственного интеллекта, не всегда подкрепленной фундаментальными показателями компаний, считает он. «При наших базовых предпосылках российский рынок акций должен показать доходность существенно выше большинства мировых площадок»,— заключает эксперт.

Дмитрий Макаров, напротив, считает, что искусственный интеллект как инвестидею для роста фондового рынка рано списывать со счетов: «Главными драйверами американского рынка мы считаем продолжающийся ИИ-цикл, двузначный рост EPS (мультипликатор, характеризующий размер чистой прибыли на акцию.— "Деньги") и сценарий мягкой посадки экономики США». Во втором полугодии 2026 года эксперт сохраняет «умеренно позитивный» взгляд на мировые рынки акций, прежде всего на рынок США. В качестве базового ориентира он видит цель в 7700 пунктов по индексу S&P 500 на конец 2026 года против 7500 пунктов на середину мая. «Это означает, что потенциал роста сохраняется, но основная часть доходности уже будет формироваться не за счет расширения мультипликаторов, а за счет роста корпоративных прибылей и сохранения высокого интереса к технологическому сектору»,— поясняет эксперт.

Доверие к фондовому рынку США растет на фоне выдающейся динамики основных индексов относительно бенчмарков других стран, говорит аналитик рынка акций «Солид Инвестиции» Денис Масленников. Доля нерезидентов в акциях США достигла 30%, что является рекордным уровнем и на 10% выше уровня начала 2000-х — в эпоху расцвета акций доткомов, отмечает он. «Ведущая роль США на технологических рынках, мягкая ДКП и притоки нерезидентов позволят фондовому рынку США оставаться одним из наиболее привлекательных в ближайшие годы»,— прогнозирует аналитик.

По расчетам Дениса Масленникова, рост прибылей американских корпораций позволяет индексу S&P 500 дойти до 8000 пунктов, оставаясь все еще не перегретым относительно исторических максимумов мультипликаторов. Дмитрий Макаров, в свою очередь, ориентируется на уровень 8500 пунктов по S&P 500 в 2027 году. Такой сценарий, говорит он, возможен, если экономика США избежит рецессии, ФРС продолжит движение к нейтральной ставке, а компании технологического сектора продолжат показывать хорошие результаты, причем не только в сегменте крупнейших корпораций.

«Нахождение американского рынка акций на пиках при нефти в $100 за баррель и при ФРС, лишенной свободы для снижения ставки, означает одно из трех: либо рынок закладывает быстрое и благополучное разрешение иранского конфликта и последующее снижение нефтяных цен, либо держится на инерции ИИ-нарратива, либо попросту игнорирует накопившиеся риски»,— считает Кирилл Васильев. Ни один из этих вариантов, по его мнению, не является основанием для агрессивного наращивания инвестиционных позиций в текущий момент.

Дмитрий Макаров на мировых рынках во втором полугодии этого года считает перспективными отрасли, связанные с искусственным интеллектом, автоматизацией и цифровой инфраструктурой. «Именно ИИ, роботизация и масштабирование капитальных затрат на технологии мы рассматриваем как главную тему нового рыночного цикла, а среди ее бенефициаров — производителей полупроводников, облачные платформы, корпоративный софт, дата-центры и инфраструктуру вокруг вычислительных мощностей»,— говорит он.

Игорь Казарин также обращает внимание на инфраструктуру ИИ за пределами круга лидеров капитализации — это производители полупроводникового оборудования, энергетика для дата-центров, охлаждение, оптика. Также он обращает внимание на здравоохранение и фарму как на аутсайдера последних лет с потенциалом восстановления стоимости и на промышленность США как бенефициара политики реиндустриализации. Финансовый сектор развитых рынков, по его мнению, также выглядит привлекательным.

Локомотивом рынка США остаются компании секторов информационных технологий и коммуникационных услуг, считает Денис Масленников. «В основном благодаря технологическим компаниям и представителям секторов "Материалы" и "Энергия" в 2026 году прибыль на акцию (EPS GAAP) индекса S&P 500, по нашим оценкам, возрастет до $331, или на 19% к прошлому году»,— отмечает он.

Портфели на разные случаи

При формировании портфеля акций эксперты советуют частным инвесторам обратить внимание на несколько важных особенностей текущей ситуации. Ее главная особенность, отмечает Александр Головцов,— дешевизна российского рынка акций в целом при широко распространенной апатии к рынку среди многих потенциальных инвесторов. Поэтому покупка акций по текущим ценам с большой вероятностью принесет высокий доход в долгосрочной перспективе. Другой существенный момент заключается в том, что разветвления возможных геополитических и макроэкономических сценариев сейчас на редкость широки и труднопредсказуемы. Поэтому оптимальным вариантом инвестирования, по его мнению, будет сбалансированный портфель с акцентом на акции и долгосрочные облигации с фиксированным купоном.

«На текущий момент мы концентрируем внимание на эмитентах, которые ориентированы на внутренний рынок и не зависят от турбулентности во внешнем контуре,— рассказывает Наталия Пырьева.— Мы обращаем внимание на состояние отрасли эмитента и его конкурентное положение, показатели рентабельности бизнеса в динамике, долговую нагрузку, а также на открытость к инвестиционному сообществу, что предполагает качественную работу IR, регулярное раскрытие информации и готовность ответить на вопросы».

«В условиях налогового и санкционного давления выигрывают компании с сильным балансом, диверсифицированным денежным потоком и доказанной дисциплиной управления капиталом»,— считает Игорь Казарин. «Низкие мультипликаторы у проблемных эмитентов — это чаще справедливая оценка, чем инвестиционная возможность, поэтому ориентироваться только на апсайд к текущим котировкам таких эмитентов явно не лучшая стратегия»,— уверен он. Наиболее интересными для розничных инвесторов являются дивидендные выплаты, считает Игорь Казарин: на фоне снижения ставки дивидендные истории становятся ключевым источником доходности взамен депозитам. Однако, подчеркивает эксперт, нужна устойчивость дивидендной политики, а не разовые высокие выплаты.

Алексей Ильин при отборе акций в портфель рекомендует избегать эмитентов с высокой долговой нагрузкой. Пока ставки остаются высокими, значительные процентные расходы ограничивают как дивидендные выплаты, так и возможности для инвестиций в развитие бизнеса, поясняет он. Отдельное внимание стоит уделять качеству корпоративного управления. Прозрачность раскрытия информации, последовательность дивидендной политики и наличие понятной стратегии развития компании, как правило, определяют устойчивость бизнеса в периоды рыночной волатильности, считает Алексей Ильин.

Частному инвестору сейчас важно не собирать портфель «под один сценарий», говорит Кирилл Васильев. Он считает, что оптимально держать баланс между акциями внутренних отраслей, экспортерами и защитными инструментами, а при выборе бумаг смотреть не только на рост прибыли, но и на долговую нагрузку, чувствительность к ставке и устойчивость дивидендов. «Большой ошибкой в текущей фазе рынка будет покупать просто "дешевые" акции без понимания, переживут ли они еще полгода дорогих денег»,— добавляет аналитик.

15 перспективных* акций российских компаний во втором полугодии 2026 года Выйти из полноэкранного режима Компания-эмитент Отрасль Инвестиционная идея Инвестиционная или управляющая компания, включившая бумагу в число наиболее перспективных Потенциал роста относительно середины мая 2026 года (%) Основные риски и моменты, на которые стоит обратить внимание До конца 2026 года До конца 2027 года «Хэдхантер» Информационные технологии Быстрорастущая компания, лидер в своем сегменте «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер» 50 84 Темпы роста бизнеса, рентабельность, динамика денежных потоков, дивиденды «Норильский никель» Металлы и добыча Общие фундаментальные показатели компании «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер» 30 67 Цены на металлы, курс рубля, размер инвестиций «Т-Технологии» Финансовый сектор Высокая рентабельность, высокий темп роста чистой прибыли, цифровая экосистема. Выигрывает от снижения ставки и роста потребительской активности «Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», УК «Первая», «Цифра брокер» 28,3 53,5 Замедление экономики и вызванное этим замедление кредитования, рост просрочки и отчислений в резервы X5 Потребительский сектор Бенефициар крепкого рубля, рентабельность EBITDA — 5,2%, невысокая долговая нагрузка, двузначная дивидендная доходность «Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер» 25 40 Замедление потребительского спроса при охлаждении экономики, конкуренция с маркетплейсами и другими сетями может привести к снижению дивидендов «Озон» Информационные технологии Высокий темп роста е-сommerce, рост рентабельности за счет реализации эффекта масштаба «ВИМ Инвестиции», УК «Первая», «Цифра брокер» 25 40 Избыточное регулирование отрасли, динамика денежных потоков, доля рынка, рентабельность Совкомбанк Финансовый сектор Динамика котировок отстает от коллег по сектору, что создает потенциал догоняющего роста «Алор Брокер», «Цифра брокер» 20,5 45,8 Замедление экономики и вызванное этим замедление кредитования, рост просрочки и отчислений в резервы «Роснефть» Нефть и газ Крупнейший производитель с господдержкой. Бенефициар ослабления рубля и сохранения высоких нефтяных цен «Алор Брокер», «Цифра брокер» 20 30 Крепкий рубль, санкционное давление на экспорт нефти и СПГ, геополитика и волатильность цен на нефть «Яндекс» Информационные технологии В ИТ-секторе предпочитаем быстрорастущие компании, лидеров в своих сегментах. При этом часть компаний предлагает высокую двузначную дивидендную доходность «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер» 20 32 Жесткая денежно-кредитная политика может привести к заметному замедлению темпов роста индустрии ДОМ.РФ Финансовый сектор Новый публичный эмитент, устойчивая дивидендная история «Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер» 15 36 Замедление экономики ведет к росту просрочки и формированию резервов. Сохранение ставки ЦБ выше ожиданий затягивает восстановление кредитования и сжимает чистую процентную маржу НОВАТЭК Нефть и газ Компания без значительного долга, с потенциалом роста добычи и предсказуемыми дивидендными платежами. Один из главных бенефициаров возможной геополитической нормализации «Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер» 15 40,5 Повреждение инфраструктуры и невозможность вывозить продукцию, укрепление рубля, ужесточение санкционного давления Полюс Металлы и добыча Высокие цены на золото, удвоение производства к 2030 году «ВИМ Инвестиции», УК «Первая», «Цифра брокер» 15 30 Крепкий рубль, снижение цен на золото, увеличение налоговой нагрузки, прогресс в реализации проекта «Сухой Лог» Сбербанк Финансовый сектор Рост чистой прибыли, восстановление кредитной активности, хорошая дивидендная доходность. Торгуется ниже 1х капитала. Дивидендная доходность ~11,6% «Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», УК «Первая», «Цифра брокер» 15 22,5 Замедление экономики и вызванное этим замедление кредитования, рост просрочки и отчислений в резервы «Транснефть» Нефть и газ Солидные дивиденды, низкая чувствительность к колебаниям курса рубля и цен на нефть «ВИМ Инвестиции», УК «Первая», «Цифра брокер» 15 30 Увеличение налоговой нагрузки ЛУКОЙЛ Нефть и газ Дорогая нефть, может выиграть при ослабления рубля во втором полугодии 2026 года «Алор Брокер», «Цифра брокер» 12,5 19 Укрепление рубля, санкционное давление на экспорт нефти и СПГ, падение цен на нефть, атаки дронов на инфраструктуру Московская биржа Финансовый сектор При снижении ставки ЦБ может возрасти торговый оборот на фондовом и срочном рынках «Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер» 10 20 Высокая процентная ставка будет мешать перетоку средств из депозитов на фондовый рынок. Замедление снижает привлекательность инвестиций Открыть в новом окне Источник: опрос «Денег» аналитиков инвестиционных и управляющих компаний «Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», УК «Первая» и «Цифра брокер». Приведенные мнения участников опроса не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Учитывались только бумаги, включенные в число наиболее перспективных не менее чем двумя участниками опроса. Графы «Инвестиционная идея» и «Риски» даны в виде обобщения высказанных мнений, а оценки по потенциалу роста относительно уровня середины мая 2026 года — в виде среднего арифметического представленных оценок. *Информация носит ознакомительный характер и не является персональной рекомендацией, офертой или финансовым советом.

Петр Рушайло