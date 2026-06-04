За ВДО не занимать

В первом квартале 2026 году произошло сжатие первичного рынка высокодоходных облигаций (ВДО). За три месяца такие облигации были размещены лишь на 21,7 млрд руб., что на 14,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. На активность эмитентов в сегменте ВДО влияют в том числе участившиеся случаи дефолтов, на фоне которых инвесторы требуют повышенную премию, которую готовы дать не все компании. Основными покупателями таких облигаций выступают частные инвесторы, тогда как инвесторы институциональные предпочитают бонды эмитентов более высокого кредитного качества.

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После ажиотажа в 2025 году в начале 2026 года на рынке высокодоходных облигаций (облигации с кредитным рейтингом от BBB и ниже или без рейтинга вовсе) произошло заметное охлаждение. По подсчетам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, по итогам первого квартала был размещен 41 выпуск ВДО 37 эмитентов на общую сумму 21,7 млрд руб. По сравнению с первым кварталом 2025 года количество размещений упало на 22,6%, а объем сократился на 14,1%.

Основной вклад в общий объем размещений внесли строительные компании. По данным Александра Ермака, за квартал такие эмитенты провели четыре размещения облигаций суммарным объемом 8,8 млрд руб., улучшив результат аналогичного периода 2025 года в 2,6 раза. В итоге их доля на рынке выросла год к году с 13,3% до 40,7%. Нарастили активность представители финансового сектора: лизинговые компании разместили девять выпусков на 10,6 млрд руб. против шести выпусков годом ранее на 0,7 млрд руб. Их доля выросла с 2,8% до 10,6%. «На долю 11 выпусков прочего финансового сектора пришлось около 20,7% от общего объема, или 6,5 млрд руб.»,— отмечает господин Ермак.

Качественный спрос

Снижение активности в сегменте ВДО произошло на фоне шагов Банка России по снижению ключевой ставки и рекордных объемов заимствований более качественными эмитентами. По данным Cbonds, за первые три месяца 2026 года объем размещенных корпоративных облигационных выпусков составил 2,1 трлн руб., что сопоставимо с результатом аналогичного периода 2025 года. Только в марте было проведено свыше 200 размещений на сумму 1,3 трлн руб.— это рекордный результат для данного месяца и третий по величине результат за все время наблюдений. Больший объем средств компании занимали на рынке публичного долга лишь в декабре 2023 года (1,39 трлн руб.) и декабре 2024 года (1,83 трлн руб.).

Рекордным размещениям частных компаний способствует сразу несколько факторов. Во-первых, эмитенты вынуждены рефинансировать прежние долги. По данным Cbonds, за первые три месяца 2026 года объем погашений облигаций составил почти 2 трлн руб. против 1,66 трлн руб. годом ранее. Вдобавок к этому сохранился тренд на замещение банковских кредитов выпусками облигаций, ставки по которым могут быть на несколько процентных пунктов ниже. К тому же стоимость публичного долга быстрее реагирует на денежно-кредитную политику Банка России, в рамках которой ключевая ставка была снижена с пикового уровня 21% до 15% по итогам мартовского заседания. Из-за широкого набора доступных инструментов долговой рынок более гибок в вопросах привлечения финансирования, нежели банковские кредиты.

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Не вытянули ставку

Часть эмитентов с низким кредитным рейтингом активно адаптировались к новым рыночным условиям, о чем говорят крупные сделки, прошедшие в этом сегменте с начала года. Но, как отмечает аналитик Sirius Capital Анна Казарян, длительный период высоких ставок привел к тому, что компании, привлекавшие финансирование под высокий процент, столкнулись с трудностями в обслуживании долга, что, в свою очередь, привело к ряду дефолтов. По оценке инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», в 2025 году 24 эмитента облигаций допустили дефолты (включая технические) на общую сумму 58 млрд руб.

В 2026 году негативные кредитные события продолжились. По оценке руководителя аналитического отдела департамента DCM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Екатерины Маевской, количество компаний, допустивших дефолт или технический дефолт с начала года, оказалось сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. С января по конец апреля о полноценных дефолтах заявили четыре компании: «Нэппи Клаб», «Вератек», «ПЗ Пушкинское», «ФПК Гарант-инвест». Технические дефолты допустили «Евротранс», «Южуралзолото», ЖКХ РС(Я), «Центр Резерв», ЛКХ, «СибАвтоТранс» (техдефолт по выплате купона и части номинала). «За исключением "СибАвтоТранса", все остальные эмитенты исполнили обязательства — чаще всего на следующий же день после наступления техдефолта. "СибАвтоТранс" также изучает возможные варианты выхода из технического дефолта»,— отмечает Екатерина Маевская.

Спреды разошлись

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Участившиеся случаи дефолтов стали одной из ключевых причин ограниченного снижения ставок в сегменте ВДО. По оценке Екатерины Маевской, минимальные рыночные купоны на середину апреля варьируются от 26,5% (для эмитентов с рейтингом B-) до 19% — для BBB+. Максимальные ставки купона обычно на несколько процентных пунктов выше. Поэтому более показателен для анализа спред к кривой бескупонной доходности (разница между доходностями ВДО и ОФЗ), который держится на высоком уровне. По оценке аналитика General Invest Тимофея Фаркина, после снижения в декабре спреды держатся около 1500 базисных пунктов (б. п.) для рейтинговой группы BB, 1150 б. п. для группы BBB и 2000 б. п. в среднем для рейтинга B.

Спред расширяется по всем смежным рейтинговым группам, и другим эмитентам приходится размещаться с более высоким купоном, чтобы привлечь рыночный спрос, отмечает Тимофей Фаркин. «Сохранение расширенных спредов объясняется экономическим спадом и ухудшением кредитных метрик большинства эмитентов из-за длительного периода высоких ставок. Инвесторы заранее закладывают дополнительные риски резких пересмотров рейтинга — в прошлом году мы не раз видели снижение рейтинга эмитента на три и более ступеней за раз»,— отмечает господин Фаркин. В итоге рейтинг эмитентов хотя и остается важным ориентиром для инвесторов, но перестал быть определяющим. На передний план, по словам Екатерины Маевской, выходят информационная поддержка выпуска, прозрачность, деловая репутация и устойчивость бизнеса.

В погоне за риском

Основными покупателями ВДО выступают частные инвесторы. Доступны они квалифицированным инвесторам либо тем, кто прошел тест на знание сложных инвестиционных продуктов. Тест проверяет понимание рисков, связанных с инвестированием в такие облигации. Как отмечает Анна Казарян, институциональные инвесторы проявляют к сегменту ограниченный интерес. Это связано с низкой ликвидностью выпусков, небольшими объемами, требованиями к кредитному качеству портфелей и внутренними риск-лимитами. «При текущем уровне ставок более консервативные инструменты уже обеспечивают сопоставимую доходность, что делает дополнительный кредитный риск ВДО менее оправданным с точки зрения соотношения риск/доходность»,— отмечает госпожа Казарян.

В погоне за высокой доходностью надо учитывать не только ограниченный уровень ликвидности таких выпусков, но и риски дефолтов. По мнению Екатерины Маевской, пик неисполнений обязательств придется на третий-четвертый квартал этого года, а полное прохождение кривой дефолтности ожидается не ранее первого квартала 2027 года. Причинами для этого являются временная задержка в смягчении денежно-кредитной политики Банка России и ее влиянии на реальную экономику, значительные погашения по облигациям эмитентов всех эшелонов, а также накопленный стресс. «Операционный денежный поток у слабых компаний остается отрицательным или околонулевым. Резервы исчерпаны, а новые кредиты доступны лишь единицам»,— отмечает госпожа Маевская. В дополнение к перечисленным причинам в 2026 году существенно усилилось налоговое давление: повысили НДС, урезали или вовсе отменили льготные тарифы страховых взносов, а также изменили методику расчета пеней. В итоге произошло системное ухудшение платежеспособности.

Самые доходные и ликвидные выпуски высокодоходных облигаций Выйти из полноэкранного режима Эмитент Выпуск Объем в обращении (млрд руб.) Дата размещения Дата погашения Дата оферты Купон (%) Цена ср.взв. (%) Доходность ср.взв. (%) Спрэд к КБД ОФЗ (б. п.) Объем торгов (млн руб.) «Эффективные технологии» ЭффТех1P2 0,36 17.03.2025 13.03.2028 26,5 97,29 31,56 1839,58 8,95 «Энергоника» ЭНИКА 1Р06 0,30 23.05.2025 27.04.2030 27 102,83 28,64 1535,67 5,86 «Электрорешения» ЭЛРЕШ 1Р3 0,74 25.02.2026 19.08.2027 23,5 99,67 26,57 1347,12 15,40 «ХРОМОС Инжиниринг» ХРОМОС Б4 0,26 29.12.2025 13.12.2028 24,5 101,63 26,40 1307,08 6,92 «Уральская сталь» УралСт1Р06 2,39 13.10.2025 31.03.2028 20,5 96,47 25,34 1214,94 11,08 Транспортная лизинговая компания ТЛК 1Р2 0,20 06.05.2025 20.04.2028 18.05.2026 24 99,09 49,87 3563,44 5,28 «Тальвен» ТАЛЬВЕН Б1 0,56 15.12.2025 11.12.2028 22 97,12 25,64 1229,97 16,44 «Элит Строй» Страна2Р2 1,00 30.01.2026 24.07.2027 25,25 102,81 25,08 1198,95 5,56 «Сергиевское» СЕРГВ БО-2 0,15 27.01.2026 06.12.2035 31.01.2028 25 100,63 26,91 1375,18 14,85 Группа компаний «Сегежа» Сегежа3P6R 7,00 08.08.2025 25.01.2028 23,5 97,05 28,87 1572,21 17,39 ТД РКС РКС2Р8 0,24 29.04.2026 13.04.2029 25,5 100,14 28,62 1523,36 13,61 «Реиннольц» Реиннол1P4 0,25 04.12.2025 28.11.2030 24 89,35 33,02 1967,34 28,83 «Охта Групп» ОхтаГрБП03 0,50 11.10.2023 07.10.2026 14 94,11 32,53 1910,70 5,30 «Оил Ресурс» ОилРес1P2 3,00 01.08.2025 06.07.2030 28 96,75 33,65 2012,14 33,91 МИРРИКО МИРРИКО1P5 0,44 25.09.2025 09.09.2028 22,5 98,3 26,14 1285,80 12,72 МГКЛ МГКЛ-1P7 1,00 06.02.2025 11.01.2030 30 113,03 27,57 1407,80 10,23 «Л-Старт» Л-Старт1Р1 0,18 30.01.2026 09.01.2030 32 102,76 31,46 1800,30 7,28 МФК «Лайм-Займ» ЛаймЗайм06 2,00 11.03.2026 13.02.2031 23,5 102,73 24,63 1123,34 8,53 «Интел коллект» ИнтелК Б02 1,00 15.04.2026 20.03.2031 23,25 101,01 25,32 1190,46 7,63 АПРИ АПРИ 2Р14 5,00 03.04.2026 08.03.2031 24,75 98,4 28,58 1501,45 55,10 «АйДи Коллект» АйДиКол1P7 1,70 27.02.2026 06.02.2030 22.02.2028 20,75 100,19 22,69 951,53 11,40 Источник: оценки БК «Регион». Открыть в новом окне

Знание — сила

В сложившихся условиях инвесторам нужно быть готовыми к усилению волатильности и серьезнее подходить к подбору выпусков ВДО. Как отмечает аналитик «Цифра брокер» Владимир Корнев, при выборе высокодоходных облигаций необходимо максимальное внимание уделять кредитному качеству эмитентов, не полагаясь лишь на имеющиеся у них кредитные рейтинги. Тем более что данные метрики даже в одном секторе довольно сильно различаются между компаниями. «На фоне массы довольно рискованных эмитентов можно найти те, что демонстрируют неплохие финансовые показатели и темпы роста бизнеса, несмотря на довольно скромные рейтинги от рейтинговых агентств»,— отмечает Владимир Корнев.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев предупреждает, что анализ эмитентов ВДО часто требует больше трудозатрат, чем изучение более крупных эмитентов. Связано это с тем, что у таких компаний зачастую хуже раскрывается информация, да и сами эмитенты менее устойчивы к любого рода шокам. Поэтому при таких инвестициях важна диверсификация портфеля по различным компаниям, причем не только в сегменте высокодоходных облигаций. А доля таких инвестиций должна зависеть от риск-профиля инвестора и его толерантности к риску, а также горизонта инвестиций. «Обычно чем длиннее горизонт, тем больше риска можно позволить себе в портфеле, так как промежуточная волатильность будет сглаживаться при длинном сроке»,— говорит Алексей Корнев.

Если у инвестора нет достаточного уровня знаний и он не обладает большим опытом самостоятельного инвестирования, лучше купить пай готового высокодиверсифицированного ПИФа на облигации ВДО. При этом начать такие инвестиции может любой частный инвестор даже без прохождения тестирования с минимальным стартовым капиталом от 16 руб. до 1500 руб. Но за это инвестору придется заплатить комиссию, которая в случае ОПИФа составляет 2,5%, в случае БПИФа — 1%. «Инвестиции через ПИФ имеют льготы долгосрочного владения — это очевидный плюс для инвесторов в фонды не только ВДО»,— отмечает Алексей Корнев.

Татьяна Палаева