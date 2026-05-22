Малогабаритные квартиры в Ижевске подорожали на 12% за год

На 11,9% за год выросла цена на малогабаритную квартиру площадью до 32 кв. м в новостройках Ижевска, достигнув в мае 3,9 млн руб. Стоимость «квадрата» в таком жилье увеличилась на 14,5%, до 146,5 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рост стоимости наблюдается в большинстве из 70 исследуемых городов РФ. В среднем по стране «квадрат» за указанный период подорожал на 10,7%, до 176 тыс. руб. Лот прибавил в цене 11,4%, до 4,7 млн руб.

«С тех пор как власти запретили проектировать квартиры площадью менее 28 кв. м в ключевых регионах, а в остальных не рекомендовали, что фактически приравнивается к запрету, предложение в сегменте квартир площадью до 32 кв. м в новостройках сократилось. Только за прошлый год их стало меньше на 7%. Соответственно, спрос на такие квартиры, хоть и не намного, но повысился»,— пояснил гендиректор портала Павел Луценко.

Господин Луценко также отметил, что такая ситуация на рынке привела к подорожанию полноразмерных квартир: год к году «квадрат» увеличился в цене на 9,4%, жилье — на 10,7%.

Напомним, по итогам первого квартала в Удмуртии ввели 7,2 тыс. квартир. Это на 12% меньше, чем годом ранее.