Ввод жилья в Удмуртии снизился более чем на 10% в январе—марте

459 тыс. кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Удмуртии в январе—марте, что на 12% меньше, чем годом ранее. Иными словами, построено почти 7,2 тыс. квартир. Как сообщили в Удмурстате, республика заняла второе место в ПФО по вводу жилья, уступив только Татарстану, где показатель составил 1,6 млн кв. м.

43% общего ввода жилья в республике в первом квартале, или 197,6 тыс. кв. м, пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Год к году спад на 5,7%. В целом в Удмуртии ввели в строй 1,7 тыс. зданий жилого назначения, около 0,1 тыс. — нежилого. Общая площадь указанных объектов составила 628 тыс. кв. м.

Объем строительных работ в Удмуртии за указанный период составил 9 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 11,8% меньше, чем годом ранее. В целом по ПФО снижение на 8,7%. В округе есть регионы, где показатель увеличился. В частности, в Пермском крае прирост объема составил 26,1%, в Оренбургской области — 46,5%.

Напомним, Удмуртия стала единственным регионом в ПФО, где по итогам первого квартала снизилась цена 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости: он подешевел на 2,2%, до 104,7 тыс. руб. В целом по округу показатель увеличился на 2,3%. На «первичке» в республике стоимость 1 кв. м выросла на 10,7%, до 134 тыс. руб.