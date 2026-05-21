Мурманского «Алешу» 29 мая закроют на реставрацию впервые за 50 лет

С 29 мая мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья» в Мурманске, известный как «Алеша», закроется для посетителей. Легендарный памятник уходит на первую за полвека масштабную реставрацию. Срок работ — до 2028 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Министерство культуры выделило федеральную субсидию на ремонт мемориала. Впервые с 1974 года здесь проведут комплексный ремонт самого объекта культурного наследия и полностью благоустроят прилегающую территорию.

На время закрытия Вечный огонь не погаснет. Частицу пламени 27 мая перенесут в Долину Славы.

«Алеша» — огромный монумент, посвященный защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Второй по величине памятник в России (высота 42,5 м, уступает только «Родине-матери» в Волгограде).

Прообразом памятника является сержант 234-го артиллерийского полка 228-й стрелковой дивизии Алексей Иванович Скурлатов. В 1944 году он восстанавливал телефонную линию Пловдив — София. В Пловдиве Алексей Иванович подружился с рабочим телефонной станции Методи Витановым, участником болгарского Сопротивления. Методи Витанов передал фотографию Алексея скульптору Василу Радославову, и тот создавал памятник, основываясь на этом изображении.

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», на первом этапе реставрации специалисты обследуют объект, проведут лабораторные исследования и подготовят материалы для дальнейшего восстановления.

Карина Дроздецкая