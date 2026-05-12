В Мурманске начнется масштабная реставрация мемориала «Алеша»

В Мурманске объявили о предстоящей масштабной реставрации мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», известного жителям города как «Алеша». О планах сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время митинга в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мурманске стартует масштабная реставрация памятника «Алеша»

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ В Мурманске стартует масштабная реставрация памятника «Алеша»

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Глава региона подчеркнул, что памятник остается одним из главных символов Мурманска и напоминает о подвиге защитников Севера, остановивших продвижение врага в годы войны. По его словам, решение о реставрации поддержал президент России, а необходимые средства уже выделены из федерального бюджета.

На проведение работ регион получил субсидию в размере 901,7 млн рублей. Предстоящая реставрация станет крупнейшей с момента открытия мемориала в 1974 году.

Старт работ намечен на лето 2026 года, подрядчик уже определен. На первом этапе специалисты обследуют объект, проведут лабораторные исследования и подготовят материалы для дальнейшего восстановления. Также проект предусматривает благоустройство прилегающей территории.

Мемориал «Алеша» входит в число крупнейших военных памятников страны: высота фигуры солдата составляет 35,5 метра, а вместе с постаментом превышает 42 метра.

Матвей Николаев