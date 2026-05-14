Германия против Milka

В Германии запретили продавать шоколад Milka. Всему виной решение производителя сократить вес одной плитки со 100 г до 90 г. Суд посчитал, что это ввело покупателей в заблуждение, поскольку внешний вид упаковки остался прежним. И покупатели не могли визуально определить, что количество продукта уменьшилось.

За 10 лет средний вес одной плитки Milka в России уменьшился со 100 г до 70 г, напоминает ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов. Но, по его словам, наказать производителя, так же, как в Германии не получится:

«Если на упаковке указана одна информация, а по факту продукта меньше, либо упаковка визуально воспринимается как прежняя, но мелким шрифтом указано другое, то здесь уже может идти речь об умышленном введении покупателя в заблуждение.

Не должно быть двоякого понимания. Если плитка шоколада заявлена как 100 г, а фактически весит 90, и при этом все оформлено так, будто ничего не изменилось, хотя покупатель получает меньше за те же деньги, — признаки обмана очевидны. Другое дело, когда производитель прямо указывает новый вес. Например, раньше упаковка воспринималась как килограммовая, а теперь на ней честно написано 900 г.

В таком случае юридически предъявить претензии будет сложно, потому что информация о весе указана».

Уменьшение массы, объема или количества продукта в упаковке при сохранении той же цены экономисты называют шринкфляцией. До этого производители и ритейлеры прибегали к другим ухищрениям, но сейчас они уже не актуальны, так считает эксперт товарного рынка Александр Анфиногенов:

«Если чуть-чуть изменить входную цену, прибыль ритейла сразу растет. Естественно, успех этих компаний всегда измерялся и продолжает измеряться в валюте, а акционерам нужно постоянно показывать рост. Поэтому закупщики начали активно давить на производителей, требуя снижать входные цены. Производители были вынуждены серьезно корректировать рецептуры, по сути, ухудшая качество продукции. Это был первый этап.

Второй — когда сети начали активно развивать собственные торговые марки. Поскольку такая продукция выпускалась уже под заказ самого ритейла, требования к качеству стали еще менее строгими, и качество в итоге упало еще сильнее. Но и этот ресурс со временем исчерпался.

Следующий этап, если можно так сказать, дальнейшего "пробивания дна" — это шринкфляция. Она позволяет ритейлу удерживать доходность, а производителям — не слишком сильно терять в прибыли».

Некоторые производители намерено сохраняют прежний объем, чтобы выглядеть более конкурентноспособно. Например, пишут на бутылках «Честный литр». Но эта практика довольно сомнительная, говорит управляющий партнер компании Infoline-аналитика Михаил Бурмистров:

«Что касается честных объемов и прочих моментов, то потребитель сейчас в первую очередь смотрит на функциональность продукта. Глобальный тренд — рост спроса на товары для здорового образа жизни. Именно это сегодня важно, а не столько объем упаковки. Да, мы привыкли говорить: "Раньше был литр молока, а сейчас уже 800 г". Но, по сути, изменился и сам образ жизни. Раньше семья — это мама, папа и один-два ребенка, а сейчас многие живут поодиночке. И одному человеку литр молока зачастую просто не нужен — ему достаточно и пол-литра. При этом доходов у потребителей больше не становится. В таких условиях производитель вынужден искать решения, которые позволяют сохранять доступность товара для покупателя».

В 2019-м на полках российских магазинов впервые появились так называемые девятки яиц. В социальных сетях эту упаковку иронично назвали символом экономического кризиса.

Никита Путятин