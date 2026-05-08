Рейсы из Екатеринбурга на юг РФ задержали из-за атаки БПЛА на здание навигации

В Екатеринбурге начались задержки при отправлении самолетов в южные города России, следует из расписания аэропорта Кольцово. Это произошло после попадания дрона в административное здание «Аэронавигации Юга России» и последующего закрытия аэропортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас задерживаются рейсы в Краснодар («Победа», DP-563), Минеральные Воды («Аэрофлот», SU-2817), а также два самолета в Сочи авиакомпаний «Уральские авиалинии» (U6-219) и «Победа» (DP-340).

Беспилотник упал на здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. После этого закрылись аэропорты в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе, Элисте. Сейчас специалисты корректируют технологии управления воздушным движением. Информация о дальнейшей работе аэропортов будет обновлена в 11:00 мск.

Ирина Пичурина