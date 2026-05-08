13 аэропортов юга России не работают после падения БПЛА на здание аэронавигации

Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за падения беспилотника на административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил Минтранс РФ. Уточняется, что персонал филиала «Аэронавигация Юга России» в безопасности.

«Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста», — сообщили в ведомстве.

Сейчас специалисты корректируют технологии управления воздушным движением, проводится анализ работоспособности оборудования, добавили в Минтрансе. Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание. Информацию о дальнейшей работе аэропортов ведомство пообещало обновить к 11:00 мск.