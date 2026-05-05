Новости не сыграли на повышение

Инвесторы устали от геополитической неопределенности из-за заморозки переговоров по Украине и решили зафиксировать прибыль, игнорируя даже высокие цены на нефть. В результате 5 мая индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) впервые в этом году опускался ниже 2600 пунктов. На закрытие торгов значение составило 2650 пунктов, но ситуация на рынке акций остается напряженной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Утром 5 мая индекс Мосбиржи впервые в 2026 году опускался ниже 2600 пунктов. С начала года индексу удавалось удерживаться выше 2700 пунктов, однако в результате сильной коррекции, последовавшей в конце апреля, он снизился более чем на 7%. Причем падение проходило на относительно невысоких оборотах торгов, которые составляли 30–70 млрд руб. в день. На закрытии торгов 5 мая индекс остановился на уровне 2650 пунктов — на 1,3% выше открытия сессии.

По словам руководителя управления аналитических исследований «АВИ Капитал» Дмитрия Александрова, снижение индекса связано с желанием инвесторов зафиксировать прибыль. Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, главным фактором, влияющим на котировки, по-прежнему остается геополитика: инвесторы обеспокоены тем, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине фактически заморожены.

В текущих условиях инвесторы игнорируют даже высокие цены на нефть и предпочитают сохранять осторожность, отмечает господин Додонов.

По данным Investing.com, спотовая стоимость барреля нефти Brent составляет около $115 и находится на уровне исторических максимумов. При этом с апреля цена акций «Роснефти» снизилась на 9%, ЛУКОЙЛа — на 8%. «Сейчас внимание инвесторов сосредоточено на менее рискованных инструментах — облигациях или фондах денежного рынка»,— отмечает эксперт. Дополнительное давление на котировки акций экспортеров оказывает и сильный рубль. По данным MFD, американский доллар с апреля подешевел относительно российской валюты на 6%, и сейчас его стоимость составляет около 75 руб.

В значительной мере снижение индекса в предыдущие дни объяснялось и дивидендной отсечкой ЛУКОЙЛа, которая прошла 4 мая. По словам ведущего инвестиционного аналитика «Го Инвест» Никиты Бредихина, влияние дивидендной отсечки ЛУКОЙЛа на снижение индекса можно оценить примерно в 0,8%. Это связано с тем, что эмитент занимает 2-е место по доле в индексе Мосбиржи — 16%. К тому же инвесторы крайне обеспокоены заявлениями Минфина о возможном появлении налога на сверхприбыль, отмечает руководитель аналитического отдела УК ПСБ Александр Головцов. В таком случае все доходы компаний от высоких цен на нефть могут быть изъяты через новые специальные налоги, объясняет эксперт.

Однако сильнее всего инвесторов разочаровывает нежелание ЦБ снижать ключевую ставку большими темпами, указывают эксперты.

После того как в апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%, он дал инвесторам сигнал, заявив, что в будущем от него может потребоваться «более жесткая денежно-кредитная политика» и что регулятор будет «исходить из объявленных параметров бюджета». Если ближневосточный конфликт затянется, ЦБ может и вовсе остановить снижение ключевой ставки, указывает Александр Головцов.

По мнению Дмитрия Александрова, в ближайшее время дальнейшего снижения индекса ожидать не стоит. Однако на рынке акций все еще наблюдается нехватка ликвидности, что не позволяет индексу «отыгрывать позитивные факторы, такие как рост цен на нефть», отмечает господин Бредихин. В такой ситуации реакция инвесторов на негативные новости может отражаться на рынке гораздо более ярко, чем на позитивные, считают эксперты.

Андрей Ковалев