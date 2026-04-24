ЦБ не вдохновил инвесторов

Очередное снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 14,5%, оказало негативное влияние на участников фондового рынка. После объявления о решении ЦБ они активизировали игру на понижение, в результате чего индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) потерял 1,4%, откатившись к отметке 2733 пункта, то есть к закрытию прошлой недели. В лидерах снижения были акции закредитованных компаний и металлургов, которые в наибольшей степени страдают от жесткой политики ЦБ. При этом намек регулятора на «более жесткую» ДКП в ближайшем будущем может спровоцировать дальнейшую распродажу российских акций.

Ожидаемое решение регулятора по снижению ключевой ставки на очередные 0,5 процентного пункта, до 14,5%, вызвало резкую «медвежью» игру на рынке акций. Сразу после объявления итогов заседания совета директоров индекс Московской биржи провалился почти на 0,9%, ниже отметки 2753 пункта. И до конца основной торговой сессии продолжалась игра на понижение. В результате по итогам дня индекс остановился на отметке 2733 пункта, что на 1,4% ниже закрытия предыдущего дня. Тем самым был нивелирован весь рост с начала этой недели.

Банк России снижает ключевую ставку пятый раз подряд, однако на этот раз заявления ЦБ относительно дальнейших темпов снижения были довольно сдержанными. Регулятор заявил, что будет «исходить из объявленных параметров бюджетной политики», при этом не исключил, что, возможно, в будущем потребуется проведение «более жесткой денежно-кредитной политики».

Это во многом послужило поводом для фиксации недельной прибыли участниками рынка.

Как поясняет главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец, в заявлении ЦБ «было много осторожности и неопределенности, прежде всего связанных с внешним фоном».

По словам аналитика ФГ «Финам» Дмитрия Лозового, заявления регулятора свидетельствуют «о возможной остановке цикла снижения ставок». «Некоторая доля участников рынка надеялась на более решительный шаг снижения ставки, и с их стороны мы наблюдаем кратковременную фиксацию прибыли»,— отмечает руководитель аналитического отдела УК ПСБ Александр Головцов.

В лидерах падения оказались акции компаний с высокой долговой нагрузкой, а также отрицательным свободным денежным потоком, указывает руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров. По данным Московской биржи, акции «Самолета», «Сегежи» упали в цене более чем на 4%, АФК «Система» — на 3,3%. Соотношение чистого долга к EBITDA у компаний находится выше 3. «Низкие темпы снижения ключевой ставки ставят под вопрос возможность бизнеса реструктурировать собственный долг, в полной мере исполнять обязательства по выплатам купонов и тем более реализовывать дивидендную политику»,— указывает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

Значительно подешевели и акции металлургических компаний. Так, стоимость акций ММК снизилась на 3,3%, «Северстали» и НЛМК — на 2,5%, «Норникеля» — на 1%. Как указывает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов, заявления регулятора усиливают опасения инвесторов в отношении акций этого сектора на фоне слабых отчетностей компании. По данным консолидированной отчетности, в первом квартале 2026 года чистая прибыль «Северстали» снизилась почти в 370 раз (см. “Ъ” от 22 апреля). Как указывает господин Ефанов, спрос на продукцию компаний падает, темпы производства снижаются, что ведет к сокращению инвестпрограмм, поэтому для них особенно важно значительное снижение ключевой ставки.

Во многом инвесторы с пессимизмом смотрят на рынок акций и из-за крепкого рубля, который нивелирует повышение цен на нефть. По данным «МФД Инфоцентр», с конца марта внебиржевой курс доллара снизился на 15% и достиг 75 руб./$. «Пока курсы иностранных валют не развернутся вверх, значимой переоценки акций ожидать не стоит»,— отмечают в «Финаме». Как указывают эксперты, если на следующем заседании ЦБ примет решение оставить ставку на прежнем уровне, реакция рынка будет гораздо более острой. При этом во многом на решение регулятора будет влиять ситуация на Ближнем Востоке, отмечает инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

Андрей Ковалев