В Хакасии планируют сократить доходы и расходы бюджета 2026 года

Правительство Республики Хакасия предложило сократить параметры регионального бюджета на 2026 год. Соответствующий законопроект внесен в верховный совет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно документу, доходы планируется сократить на 466,48 млн руб. — до 63,35 млрд руб., расходы предполагается урезать на 493,78 млн руб. — до 70,39 млрд руб. Дефицит республиканского бюджета в случае утверждения поправок составит 15,5% от общего годового объема доходов.

Сокращение доходов объясняется снижением поступлений налога на прибыль организаций. «Поступления по налогу в январе—марте текущего года составили 2 млрд руб., что на 546,82 млн руб., или на 21,5%, меньше поступлений января—марта 2024 года, и обусловлено падением налоговой базы в алюминиевой и угольной отраслях в результате сохранения санкционной политики»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как писал «Ъ-Сибирь», доходы бюджета Хакасии на 2026 год были утверждены в объеме 63,82 млрд руб., расходы — 70,89 млрд руб. В марте глава республики Валентин Коновалов дал указание региональным структурам власти сократить свои расходы ориентировочно на 10%.

Валерий Лавский