Госструктуры Хакасии сократят свои расходы на 10%

Органы исполнительной власти Хакасии должны в этом году сократить свои расходы ориентировочно на 10%. Задачу поставил глава республики Валентин Коновалов на заседании правительства региона 17 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы кабмина, в прошлом году расходы на содержание органов власти и административно-управленческие затраты уже были урезаны более чем на 10%. Это сэкономило около 2,5 млрд руб.

«Те муниципалитеты и иные органы власти, которые не сделали эту работу в прошлом году, будут наверстывать сразу за два периода. Это не про наказание, это про справедливость»,— процитировала пресс-служба господина Коновалова.

Бюджет Хакасии на 2026 год был принят в декабре 2025-го. Его доходы были утверждены в объеме 63,82 млрд руб., расходы — 70,89 млрд руб. Дефицит запланирован в размере 7,07 млрд руб.

Валерий Лавский